Обзор новинок проката на уикенде 17−20 января

В предстоящий уикенд на российский рынок должен выйти первый полноценный блокбастер постновогоднего периода, супергеройский триллер СТЕКЛО (WDSSPR).

Новинка является кроссовером фильма НЕУЯЗВИМЫЙ и хоррор-триллера СПЛИТ. И если НЕУЯЗВИМОГО можно назвать проектом, в чем-то даже опередившим свое время, а потому не до конца понятым, то, по мнению американских критиков, СТЕКЛО на фоне современных кинокомиксов выглядит несколько устаревшим.

В идеальных условиях картина могла бы, как минимум, нацеливаться на повторение результатов ЛОГАНА: РОСОМАХА, но при такой негативной критике из-за океана это будет сделать сложнее. Впрочем, в последнее время мнение прессы частенько расходится со вкусами зрителей, а желающих посмотреть новую работу М. Найта Шьямалана во всем мире, в том числе и в нашей стране, наверняка осталось много. Тем более что режиссер лично приезжал в Россию, чтобы представить свою картину.

На семейную аудиторию будет нацелен французский мультфильм АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG), продолжающий знаменитую франшизу про веселых галлов. Предыдущий анимационный проект бренда – АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ – выходил на экраны в 2014 году и заработал с учетом СНГ 97 млн рублей. Новинка выполнена на столь же высоком технологическом уровне и может постараться повторить результат предшественника.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Надо признать, что авторам все-таки удалось немного разнообразить франшизу. От наиболее известных персонажей – Астерикса и Обеликса – фокус истории несколько сместился на друида Панорамикса, который по причине преклонного возраста начинает искать себе преемника. Активное участие в этом процессе принимает одна из его учениц, становящаяся значимым персонажем картины. Этот сюжетный аспект мог бы расширить аудиторию новинки за счет дополнительного привлечения девочек, но, к сожалению, маркетинг не делает на этом факте особого акцента. В остальном АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ придерживается вполне высоких стандартов франшизы как в части визуальной составляющей, так и по части юмора. Взрослым и детям на сеансах вряд ли будет скучно».

Избирательной публике крупных городов рынок предложит историческую драму ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI), рассказывающую о борьбе двух сестер по крови за британский трон. Наибольшее внимание публики должно привлечь участие в проекте Марго Робби и Сирши Ронан, а также уже обозначенный американской прессой возможный потенциал для участия картины в «оскаровской» гонке в ряде номинаций. Из фильмов, выходивших в российский прокат, новинка сильнее всего напоминает картину ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН.

Также зрители смогут посмотреть комедии ПЫШКА (PRD), НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ (RWV) и РОМАНТИКИ «303», драмы ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ (KNLG) и НАШЕ ВРЕМЯ (INK), а также документальный фильм БАСКИЯ: ВЗРЫВ РЕАЛЬНОСТИ (BF) и 89-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

15.01.2019 Автор: Семен Брожитов