Обзор новинок проката на уикенде 18-21 января

После спокойного по части новинок предыдущего уикенда отечественный кинопрокат постепенно начинает набирать ход, предлагая на суд зрителей все более коммерческие новые проекты.

Наиболее перспективно среди свежих релизов недели выглядит семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG). Как и в 2015 году, когда стартовал первый фильм франшизы, для российского прокатчика это будет один из наиболее важных релизов года. Поэтому прикладываемые им маркетинговые усилия весьма заметны. С учетом того, что теперь бренд стал гораздо более узнаваем, а отзывы на первый фильм киносериала очень хорошие, есть основания рассчитывать на увеличение кассовых сборов.

Превью-показы фильма ужасов АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (WDSSPR) начались 12 января, а в предстоящий четверг он войдет в полноценный рабочий график. 2017 год показал рост интереса зрителей к жанру в целом и к его столпам – проектам, за которыми стоят узнаваемые имена Джейсона Блума и Джеймса Вана. В Америке новинка по сборам значительно превзошла предстартовые прогнозы, показав, что и на этом очень динамичном рынке стилистика франшизы до сих пор востребована. Тем более зрительский интерес должен сохраниться и на более консервативном российском рынке. Особенно с учетом того, что название картины намекает на возможное завершение киносериала.

Помимо продолжающего ударно работать ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ российские кинопроизводители в предстоящий уикенд выпустят в широкий прокат исторический эпик СКИФ (NKI). Долгое время зрители могли посмотреть только тизерный ролик проекта, который в большей степени демонстрировал историко-этнографическую составляющую проекта, что сужало его аудиторию. Но перед новым годом наконец-то появился более масштабный ролик, поясняющий сюжет картины. Однако аудитории мейнстрима он может показаться слишком психоделическим, а для женщин еще и излишне жестоким.

Сразу два фильма будут предложены избирательной публике крупных городов. Это новая фэнтезийная работа Гильермо дель Торо ФОРМА ВОДЫ (FOX) и биографическая картина Джо Райта ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА (UPI) о жизни Уинстона Черчилля (ее превью-показы начались 13 января). За океаном обе картины пользуются вниманием публики и уважением критиков, рассчитывая принять активное участие в «оскаровской» гонке. В России же зрительское внимание в большей степени должно быть приковано к ФОРМЕ ВОДЫ, являющейся своеобразным спин-оффом франшизы ХЕЛЛБОЙ.

Также аудитории будут предложены драмеди КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ (KNLG), драма МЕШОК БЕЗ ДНА (RF), переиздание знаменитой ПИАНИСТКИ (RWV) Михаэля Ханеке и 67-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

16.01.2018 Автор: Семен Брожитов