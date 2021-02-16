Обзор новинок проката на уикенде 18 − 21 февраля 2021 года

Предстоящий уикенд в отечественном прокате вновь окажется несколько специфическим. Из-за переноса выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля на неделе будет только один выходной. Это может негативно сказаться, прежде всего, на результатах семейного контента, который, впрочем, возьмет свое уже в начале следующей недели.

Именно на семейную аудиторию нацелена главная новинка уикенда, сказка КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR). Фильм характеризуется внушительным производственным бюджетом и солидной маркетинговой кампанией подстать ему. Отличный результат ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ: КОРЕНЬ ЗЛА показал, что целевая аудитория подобных картин и в коронавирусное время охотно посещает кинотеатры, но из-за описанных выше особенностей сборы проекта в первые уикенд будут не вполне показательными. Главное, как картина отработает в период с воскресенья по вторник.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Получилась роскошная по красоте и размаху лента, в которой традиции любимого советского детского кино удачно сочетаются с миром современного киноязыка и спецэффектов. Причем это не фэнтези, а именно сказка – русская, немного лубочная, наивная, но достаточно увлекательная. Сделать детский продукт полноценно семейным удалось не до конца: не хватило современного острого юмора, каким мог похвастать тот же ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. Хотя и совсем без шуток здесь, конечно, не обошлось. Но вот чего у КОНЬКА-ГОРБУНКА не отнять, так это визуальной красоты: это кино идеально для большого экрана, и тем удивительнее тот факт, что ему не достался формат IMAX, в котором фильм заиграл бы особыми красками».

Еще одной заметной новинкой недели должна стать комедия СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS) с Дмитрием Нагиевым. Картина предлагает классический для звезды образ, полюбившийся миллионам россиян, и намеки на «народность». Но на этом поле фильм будет конкурировать с релизами предыдущей недели: РОДНЫЕ и LOVE.

Рая БАШИНСКАЯ, автор БК: «Сюжет развивается вокруг персонажа Дмитрия Нагиева, его характера и неподражаемой реакции на окружающих. Все гэги связаны с ним – и часто они действительно смешные. Его семья и друзья собираются на празднование юбилея героя и раз за разом попадают в комичные ситуации. Гости на дне рождения тоже оказываются с характером: подставной жених, снимающий все на видео, чересчур старательный помощник военкома, молодая троекратная вдова, на которой лежит проклятье, отправленный в армию Коля, уже вернувшийся из армии экс-бойфренд дочери, явно вдохновленный героем Александра Паля из ГОРЬКО! Но гэги становятся и проблемой – фильм распадается на комедийные эпизоды, которые с трудом выстраиваются в единую картину. Вот герои забавно тонули в ледяной воде, но в следующем кадре уже целехонькие сидят на берегу, смешно сходили на охоту, почти смешно – в баню (это уже традиционные мотивы инициации жениха, использованные в комедии КАК Я СТАЛ РУССКИМ), баловались электрошокером, однако это их ни к чему в итоге не привело. И хоть новый возлюбленный дочери в конце концов понравился папе-военкому, однако армии парень не избежал, а герои не особенно переосмыслили свои отношения».

С формальной точки зрения в формате превью начнет свою работу хоррор-экшн с Хлоей Грейс Морец ВОЗДУШНЫЙ БОЙ (EXP). Но по факту у компании «Экспонента» такие превью мало чем отличаются от обычных релизов. Подобную схему она использует с картинами, которыми надеется собрать хорошую кассу. Пока оба раза (ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 и ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА) дистрибьютору это удавалось. Для прокатчика эта новинка действительно является весьма значимым фильмом, поэтому для независимого проекта ее маркетинг достаточно внушителен. Другое дело, что отзывы первых посмотревших картину далеки от восторженных, а маркетинговые материалы каким-то удивительным образом умудряются сочетать пошловатый мужской шовинизм и лютый феминизм.

Рая БАШИНСКАЯ, автор БК: «Действие картины происходит на борту самолета в полете – и это с самого начала накладывает большие ограничения на масштабность. Но создатели ВОЗДУШНОГО БОЯ пошли еще дальше – львиную долю хронометража героиня проводит одна в нижней шаровой башне самолета. То есть зрители видят только лицо Мод Гарретт и то, как она отбивается от японских бомбардировщиков, гремлина, сальных шуток мужского экипажа и волнуется за ценный груз, оставшийся на борту. Спорное решение, но самым невероятным образом из этого ограничения удается выжать максимум напряжения, за этим не скучно следить и происходящее на экране увлекает зрителя. А уж когда героиня выбирается из башни, кино превращается в нескончаемый поток фантастического экшна. Неуязвимой Мод Гарретт нипочем гравитация, скорость полета, ледяной ветер, разваливающийся на лету самолет, не говоря уже о каких-то японцах и гремлинах. Мужчинам остается только в остолбенении наблюдать за ее мощью, к финалу превосходящую все грани разумного. Кажется, не ту героиню назвали Чудо-женщиной. В конце концов, актеры-мужчины уже много лет проделывают отвергающие законы физики трюки в кино, почему бы то же самое не сделать женщине? Хлоя Грейс Морец блестяще справилась со своей ролью. Как и гремлин, нарисованный тут вполне устрашающе-естественно. На финальных кадрах появляются фотографии военных летчиц – эта картина в их славу, так как им приходилось не только сражаться с врагом, но и преодолевать предубеждение и пренебрежение соратников. Об этом стоит помнить, но явный феминистский посыл в финале кажется чрезмерным в захватывающем фэнтези-экшне».

Сразу три зарубежные независимые новинки уикенда рассчитаны на один зрительский сегмент – избирательную публику крупных городов. После осеннего успеха картины ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, к любой новой работе Мадса Миккельсена следует относиться с особым вниманием. Датская звезда постепенно расширяет число поклонников, чему способствует и участие актера во франшизе ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. Новой работой Миккельсена стала драмеди РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF), ролик которой демонстрировался перед ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, так что вся аудитория прошлогоднего фильма звезды знает и о новинке. Картина отлично сработала на родине и вправе рассчитывать на хороший «сарафан» в нашей стране.

Рая БАШИНСКАЯ, автор БК: «Трейлер свел историю к комедийному экшн-детективу, но фильм оказался настоящим сокровищем. В фантастическом миксе здесь смешалось смешное и трагическое: экшн-триллер о возмездии, напряженный детектив, комедия об обаятельных недотепах, драма о проживании потери близкого человека и экзистенциальная драма о случайностях и статистике. Очень точными деталями Андерс Томас Йенсен рассказывает фееричную историю о жизни и смерти и о людях. И делает это легко, талантливо, без всякого пафоса – и в самое сердце. Местами режиссер действует жестко, не щадя ни героев, ни зрителей, но это только добавляет жизни выстроенному миру. Абсурда и гротеска в картине нет, это совершенно зрительское умное кино. Параллель с мстителями из промоматериалов тоже в некотором роде срабатывает: сюжет выстраивается вокруг настоящих датских супергероев, только способности у них интеллектуальные – находить закономерности, анализировать информацию и взламывать базы данных. Боевые навыки есть только у героя Мадса Миккельсена, угрюмого воина, непобедимого и беспощадного, которого актер играет, как всегда, блестяще».

Судебная драма МАВРИТАНЕЦ (MG) делает ставку на своих звезд. Любимец российской публики Бенедикт Камбербатч здесь играет вместе с Джоди Фостер и Шейлин Вудли. У прокатчика фильма есть отличный опыт работы с подобными проектами. В свое время он выпускал картины МОТЫЛЕК и ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ, но в данном случае определенный негатив может нести некоторая политизированность истории.

Криминальная драмеди АФЕРИСТКА (VLG) с участием Розамунд Пайк и Питера Динклэйджа – релиз не столь очевидный. Несколько лет назад «Вольга» выпускала фильм с похожей концепцией – ОПАСНЫЙ БИЗНЕС, который при всей своей нетривиальности и умном подходе к излагаемому материалу непросто находил своего зрителя. Сейчас, в условиях высокой конкуренции это может быть сделать еще сложнее.

Дмитрий Некрасов, корреспонтеднт БК: «АФЕРИСТКА, несмотря на топорное локализованное название и старый как мир сюжет, на деле оказывается фильмом умным, но не заумным, и одновременно легким, но не легковесным. По жанру это скорее криминальный триллер – очень лихой, интересный, захватывающий и в некоторых сценах буквально вжимающий в кресло от напряжения. Но смешного здесь тоже много, а некоторые эпизоды будто бы снял сам Квентин Тарантино, настолько сильно это похоже на его фирменный юмор».

Лучшие годы хоррор-франшизы ПОВОРОТ НЕ ТУДА остались далеко позади. И в данном случае попытка возродить бренд выглядит совсем не обязательной. Но сейчас фильмы ужасов пользуются достаточно стабильным спросом, так что совсем уж без внимания ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD) остаться не должно.

Также аудитория сможет посмотреть мультфильм ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ (NKI), хоррор ДОЧЬ ТЬМЫ (VH), криминальная драма НЕОБРАТИМОСТЬ. ПОЛНАЯ ИНВЕРСИЯ (AOF), триллер ПЕРСОНА. ПЕРЕВЫПУСК (INK), экшн СПАСИТЕЛЬ (UMS) и криминальная комедия ХИЩНИКИ (MFC).

16.02.2021 Автор: Семен Брожитов