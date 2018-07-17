Обзор новинок проката на уикенде 19–22 июля

Предстоящий уикенд станет первым после окончания чемпионата мира по футболу. Многомиллионная аудитория футбола, наконец-то, может переключиться на другие направления индустрии развлечения. К сожалению, кинопрокат не сможет целиком и полностью завладеть их вниманием. Несмотря на большое количество новинок, полноценного блокбастера среди них нет.

Вниманию поклонников романтических комедий будет предложен фильм КИЛИМАНДЖАРА (CRP) с участием Павла Прилучного и Ирины Старшенбаум. Его основной целевой аудиторией станут девушки, мечтающие о сказочном принце и любящие поездки в красивые страны. Среди новинок у фильма самый масштабный трейлеринг. Ролик к нему имел более 2,5 млн контактов со зрителями в кинотеатрах. А в качестве референсов в данном случае видятся проекты ОДНОКЛАССНИЦЫ, ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ и СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ!.

Еще одним фильмом с романтическим уклоном, но в жанре фантастики станет продюсерский проект Ридли Скотта ЗОИ (MG). В картине приняли участие Юэн МакГрегор, Леа Сейду и Тео Джеймс, а снял фильм Дрейк Доримус, чья работа РАВНЫЕ, по всей видимости, и станет основным референсом новинки.

Картина КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ (CAE) постарается привлечь внимание молодежной аудитории обоих полов, любящей проекты про быстрые, а возможно, не всегда легальные способы обогащения. У проекта есть хороший каст, включающий Кевина Спейси, Энсела Элгорта, Тэрона Эджертона и Эмму Робертс, а по своему концепту он выглядит как софт-версия ВОЛКА С УОЛЛ-СТРИТ. Конечно, маркетинговая кампания новинки была гораздо скромнее, чем у знаменитой работы Мартина Скорсезе, но в крупных городах картина может найти своего зрителя.

Фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ (EXP) – это следующий после РЕИНКАРНАЦИИ метахоррор, делающий ставку не на бу-эффекты, а на атмосферу и необычный сюжет. Повторить сборы предшественника, выходившего мировой премьерой, новинке, появившейся в коммерческом прокате весной, конечно, не удастся. Но она, по крайней мере, может постараться зацепить аудиторию картины ОНО Дэвида Роберта Митчелла.

На грани слэшера и черной комедии позиционируется фильм ОФИСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ (VLG). В пакете прокатчика был подобный и весьма успешный проект УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ, но выходил он в далеком уже 2010 году. С тех пор пристрастия аудитории серьезно изменились.

Также зрители смогут посмотреть немецкую драмеди ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ (RR).

17.07.2018 Автор: Семен Брожитов