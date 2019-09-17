Обзор новинок проката на уикенде 19 − 22 сентября

Последний раз росийский фильм возглавлял национальный чарт кинопроката в 17-й уикенд текущего года, накануне старта МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ. Это был МИЛЛИАРД. Теперь, спустя четыре с половиной месяца на верхнюю строчку постарается подняться фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI). Формально, картина является продолжением ВИЯ, хотя ее сюжет рассказывает совершенно иную историю. Это дорогостоящая российско-китайская копродукция с участием всемирно известных звезд в первую очередь способна привлечь внимание семейной аудитории. На нее также будут работать два мультфильма про медведей Буни: ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (EXP) и БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЕХ МИРОВ (CS), а также анимационно-игровой проект ПЕТСОН И ФИНДУС: ФИНДУС ПЕРЕЕЗЖАЕТ (BFM).

Поклонники олдскульных боевиков смогут посмотреть фильм о новых похождениях Рэмбо. В противовес первому фильму бренда, новинка называется РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ (MG), что предполагает завершение франшизы и может в некотором смысле мобилизовать фанатов Сильвестра Сталлоне.

В свою очередь, новая работа Дэнни Бойла, музыкальная драмеди YESTERDAY (UPI) в большей степени может активизировать девушек и поклонников группы The Beatles. О масштабах БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ здесь речи, конечно, не идет, но и совсем без зрителей картина не останется.

Ценители жанрового кино получат в предстоящий уикенд расширенное предложение. Они смогут выбирать между мистической драмой КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ (VLG) с Ольгой Куриленко и хоррором ПРОКЛЯТИЕ «МЭРИ» (PNR) с Гэри Олдманом.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ представляет собой смесь мистического хор­рора и психологической драмы. При этом как таковой мистики и саспенса в картине почти нет, подобное зрели­ще совершенно точно не напугает зрителя. Зато может дать пищу для размышлений, потому что авторы поднима­ют в фильме немало вечных тем – про общество потребления, необузданность желаний, человеческую свободу. Нашлось место даже эдипову комплексу и цитатам из Ницше. Впрочем, весь этот суповой набор к концу фильма перемешивается в настолько невнятную массу, что понять, о чем на самом деле была картина, становится очень непросто. При этом ленте явно недостает динамики, чтобы удержать зрительское внимание до самого финала».

Поклонники авторского кино смогут оценить режиссерскую работу Джеймса Франко ЗЕРОВИЛЬ (PRD), который также сыграл на проекте нетрадиционную для себя роль. Кроме того, в фильме можно будет увидеть множество звезд. Среди них выделяются Меган Фокс, Сета Рогена, Уилла Феррелла и Дэнни Макбрайда.

Также зрители смогут посмотреть драмы ЭЛЕФАНТ (CP), ВОСКРЕСЕНЬЕ (PVZGL), СЕСТРЕНКА (WDSSPR), СЛОН И БАБОЧКА (KNLG) и ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ (SMК) и музыкальную мелодраму МЕЖДУ НАМИ МУЗЫКА (PRGK).

17.09.2019 Автор: Семен Брожитов