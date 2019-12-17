Обзор новинок проката на уикенде 19−22 декабря

Новым крупным участником Новогодней битвы в предстоящий уикенд станет фантастическая картина ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR). Фильм позиционируется, как определенный помежуточный итог развития вселеной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. Тем самым прокатчик стартается подстегнуть интерес фанатов франшизы. Но зрительская усталость от нее все-таки довольно заметна. Предстартовый уровень ожидания новинки почти на 30% уступает рейтингу фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. С другой стороны, низкие уровни ХАНА СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.ИСТОРИИ новинка все-таки заметно превосходит. Так что столь же сабого результата сейчас быть не должно.

В субботу на экраны выйдет мультфильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (СRP). Первая часть кинофраншизы довольно успешно трансформировала популярный телесериал в формат большого метра. Это позволяет еще более оптимистично смотреть на перспективы продолжения. Особенно с учетом того, что он хоть и частично, на зацепит новогодне-рождественские праздники.

Другой широкой новинкой отечественного проката станет феминистский слэшер ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI). Маркетинговые материалы поекта заспойлерили все, что можно, поэтому, скорее всего, основными посетителями сеансов фильма станут самый закоренелые поклонники направления.

Только четыре дня в российских кинотеатрах будет демонстрироваться картина о жизни знаменитого конструктора вертолетов Михаила Миля НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ (PIFD).

Кроме того зрители смогут посмотреть комедию ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ (RUR), мелодраму ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ... (SMKT), фэнтези ИСЦЕЛЯЮЩАЯ (KNLG), драмы ОТВЕРЖЕННЫЕ (RWV) и РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (EXP). В повторный прокат выйдет картина С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (INK). Также в субботу на экранах появится 109-й выпуск МУЛЬТА В КИНО − ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЛЬТСКАЗКУ (MVK).

17.12.2019 Автор: Семен Брожитов