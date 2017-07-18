Обзор новинок проката на уикенде 20 - 23 июля

Лето перевалило за свой экватор, и график отечественных релизов, наполненный крупнобюджетными сиквелами, приквелами и спин-оффами наконец-то разнообразит масштабный оригинальный проект ДЮНКЕРК (CAO). В первую очередь фильм привлекает именем своего режиссера Кристофера Нолана, доверие к которому со стороны киноманов и аудитории мэйнстрима практически безгранично. Однако на сей раз маэстро выбрал непростую военную тематику. Героический взгляд на действия союзников в годы Второй мировой войны должен быть востребован в США и Европе, но в России подобные работы могут вызвать определенный скепсис, особенно у региональной публики.

Высокий драматизм описываемых событий способен стать определенным ограничением для молодых зрителей, приходящих в кинотеатры за чистым развлечением. По дате выпуска и акцентам в маркетинговой кампании новинка напоминает работу Стивена Спилберга СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА, которая из-за давности релиза кассовым референсом в России служить не может. Из более-менее крупных недавних произведений схожей тематики можно вспомнить ЯРОСТЬ. Однако новинка заметно превосходит ее и по масштабу, эпичности и уровням ожидания.

Для тех, кому ДЮНКЕРК покажется слишком мрачным, индустрия предлагает легкий и непринужденный авантюрный экшн ОВЕРДРАЙВ (VLG). Проект выглядит софтверсией ФОРСАЖА и УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД и продает головокружительные трюки, молодежную романтику, а также красоты южной Европы.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Фильм представляет собой почти полуторачасовую гонку на дорогущих тачках с небольшими перерывами на шутки, романтику, драки и размахивание оружием. С одной стороны, благостный финал картины очевиден, поэтому никаких особых переживаний за судьбу героев ожидать не стоит. С другой, все-таки определенный твист относительно того, кто же будет жертвой ограбления, присутствует. Особняком здесь стоит число по-настоящему раритетных автомобилей, на которых гоняют герои. Такое количество эксклюзивных моделей редко можно увидеть в каком-нибудь другом фильме».

Заскучавшие было поклонники мистических хорроров наконец получат новое предложение в лице УЖАСА АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ (MG). Премьера проекта много раз переносилась, но данный бренд в любом случае должен быть хорошо известен поклонникам жанра. Нового во франшизе маркетинговые материалы не предлагают, но напугать любителей направления они способны.

Кроме того, зрители смогут посмотреть мультфильм ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА (LUX), комедии БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ (CPRG) и УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ (PLK), триллер БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ (PVZGL), а также 56-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

18.07.2017 Автор: Семен Брожитов