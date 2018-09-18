Обзор новинок проката на уикенде 20–23 сентября

Успешную поступь ХИЩНИКА в предстоящий уикенд должен подхватить еще один знаковый жанровый проект – ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (CAO). Пятый фильм киновселенной ЗАКЛЯТИЕ мощно стартовал на многих мировых рынках, в том числе и в Америке, где его сборы в первый уикенд установили новый рекорд франшизы. С изрядной долей вероятности можно говорить о том, что лучшее до сих пор достижение серии падет и у нас. Пока наилучшую кассу на старте демонстрировало ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА, собравшее в России за уикенд 138,4 млн рублей. Возможно, новинка даже сможет приблизиться к рекордным цифрам сборов прошлогоднего ОНО.

Уже ставшую традиционной для осени квоту на «женские» триллеры в нынешнем году заполнит картина Пола Фига ПРОСТАЯ ПРОСЬБА (CP) с участием Блейк Лайвли и Анны Кендрик. Уровни ожидания новинки существенно недотягивают до параметров ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ и ИСЧЕЗНУВШЕЙ, но все-таки заметны.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «С жанром здесь все в порядке: история запутанная, саспенс присутствует, сюжетные твисты на месте, да и финал (может, и не столь мощный, как хотелось бы) тоже вполне соответствует общему стилю картины. Но режиссер (он же автор сценария) все же не отказал себе в удовольствии добавить в проект немного юмора, пусть и граничащего с горьким сарказмом. От этого бонуса ПРОСТАЯ ПРОСЬБА только выиграла, потому что смотрится она в разы легче ИСЧЕЗНУВШЕЙ и уж тем более – ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ. Впрочем, и без того похоже, что вдохновение автор черпал не столько в вышеназванных голливудских хитах, сколько в легендарном французском триллере ДЬЯВОЛИЦЫ 1954 года».

Пародия на шпионские фильмы АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 (UPI) попробует воскресить интерес зрителей к забавным похождениям героя Роуэна Аткинсона. В последнее время попытки реанимации старых некиноманских брендов в нашей стране зачастую оканчиваются неудачей, но прокатчик новинки верит в нее, развернув заметную маркетинговую кампанию.

На избирательную публику крупных городов постарается сработать фильм нуар ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ (PRD), в котором задействовано большое количество узнаваемых актеров. Хорошо известен в нашей стране и литературный первоисточник проекта, провокационный роман Мартина Эмиса.

Также посетители кинотеатров смогут посмотреть тюремную драму БОИ БЕЗ ПРАВИЛ (EXP), российскую семейную картину ДОМИНИКА (KNLG), итальянскую комедию ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕСТО (PLK), документальные фильмы МАРИЯ ДО КОЛЛАС (CPF), МАСТЕРСКАЯ (PLP) и ПАНДЫ 3D (IMAX), а также мультфильм ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В КОРОЛЕВСТВЕ (RR).

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18.09.2018 Автор: Семен Брожитов