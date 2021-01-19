Обзор новинок проката на уикенде 21 − 24 января 2021 года

Предстоящий уикенд обещает принести на рынок жанровое разнообразие. Зрителям будет предложено сразу несколько проектов, способных заинтересовать различные сегменты публики.

Главную скрипку среди них должен сыграть новый мультфильм Pixar ДУША (WDS). Анимация студии обычно зарабатывает в России меньше, чем конкуренты из Illumination Entertainment, DreamWorks Animation или Walt Disney Animation. Тем не менее, по концепту новинка напоминает самый успешный у нас проект Pixar – ГОЛОВОЛОМКУ. Во время новогодних праздников семейная публика уже показала, что готова к походам в кино. Осталось дождаться, когда то же самое можно будет сказать и о не праздничных уикендах. Пока среди стартовых ориентиров новинки можно выделить СЕМЕЙКУ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (123,1 млн рублей) и выходивший в начале коронавирусной эпопеи другой мультфильм Pixar ВПЕРЕД (179,2 млн рублей). В любом случае, с высокой долей вероятности «сарафан» у новинки должен быть отличным, что может обеспечить долгий и успешный прокат.

Дмитрий НЕКРАСОВ, корреспондент БК: «Это не просто очередной качественный проект, а мультфильм, который наверняка будет признан одним из лучших творений знаменитой студии. По своей задумке сюжет несколько проигрывает ГОЛОВОЛОМКЕ, но его воплощение в целом, отдельные эпизоды и персонажи вытаскивают мультфильм на столь же высокий, если не на более высокий уровень. При затронутых философских вопросах сюжетная линия остается простой и понятной. И немного запутать может лишь самых маленьких детей до 6-7 лет. Зато всем придутся по вкусу красочность, музыкальность и юмор проекта. Безусловно, тут есть шутки с отсылками к истории, литературе и культуре, но бóльшая часть юмора носит ситуационный характер и будет понятна всем, независимо от возраста».

Отечественные производители представят на суд зрителей картины ДЕНЬ ГОРОДА (CRP) и КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM (CPF). ДЕНЬ ГОРОДА постарается сыграть на поле «народных» комедий и нацелен преимущественно на региональную публику. Среди узнаваемых лиц в его касте выделяется Катерина Шпица.

На избирательную публику крупных городов нацелен другой триллер − ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG). Премьера картины состоялась год назад на кинофестивале «Санденс», где критики с энтузиазмом приняли игру исполнительницы главной роли – Кэри Маллиган, предрекая ей чуть-ли не номинацию на «Оскар».

Дмитрий НЕКРАСОВ, корреспондент БК: «Проект представляет собой гремучий коктейль из многих жанров: триллера, драмы, мелодрамы, щепотки детектива и даже романтической комедии. И смесь эта получилась высококлассной: смешной в комических эпизодах и захватывающей в самых напряженных сценах. В картине очень много смонтированных под музыку фрагментов, которые можно смотреть как отдельные мини-клипы, но при этом фильм не распадается на цепочку, а выглядит абсолютно цельным произведением».

На молодежную аудиторию будут нацелены еще сразу два новых релиза. Продюсерский проект Майкла Бэя ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG) был одним из первых фильмов, снятых в Америке после введения строгих ограничительных мер. Его маркетинг несколько напоминает знаменитую постапокалиптическую франшизу Бэя СУДНАЯ НОЧЬ, где действие также происходило в ближайшем будущем, хотя по месседжу новинка более приближена к романтической мелодраме, нежели к триллеру или уж тем более к хоррору. Не случайно, в оригинальный тайтл картины вынесено название знаменитой песни британской группы Oasis «Songbird». Впрочем, и российская локализация тоже имеет под собой основание. Элементы эпидемиологического постапокалипсиса в ней также имеются.

А вот АСТРАЛ. ОНЛАЙН (WP) – это классический десктоп-хоррор, выполненный в стилистике проектов УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ и СМЕРТЬ В СЕТИ. Казалось бы, что нового можно придумать в уже достаточно избитой теме? Однако картина попала практически во все итоговые топ-рейтинги 2020 года жанровых киносайтов, что указывает на наличие в ней интересных элементов даже для насмотренного зрителя.

Также аудитория сможет посмотреть спортивный фильм КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ (KNLG), экшн НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ (UMS), фантастику СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСАМИ (UMS), документальную картину ФЕЛЛИНИ И ДУХИ (NVF) и, собственно, последний фильм мастера − драмеди ГОЛОС ЛУНЫ (PLK), которая выйдет на экраны 20 января.

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19.01.2021 Автор: Семен Брожитов