Обзор новинок проката на уикенде 21−24 марта

Сделав небольшую постпраздничную паузу, российский кинопрокат постарается начать возврат к своим более высоким кассовым значениям. Ставку в предстоящий уикенд он сделает на отечественный патриотический фильм БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (FOX). По своему концепту новинка напоминает картину АВГУСТ. ВОСЬМОГО, но ее масштабнейший маркетинг с креплением ролика к Т-34 позволяет рассчитывать на большее. К тому же удачное использование в маркетинговых материалах кавер-версии хита группы «Наутилус Помпилиус» может способствовать более широкому привлечению аудитории среднего возраста. Некоторым сдерживающим фактором может стать возрастной рейтинг 16+, способный несколько ограничить активность школьных походов, но в любом случае при таком масштабе маркетинговых усилий целевые показатели сборов проекта очень высоки.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Трейлеры не обманули – фильм получился очень зрелищным и напряженным. Это классический представитель военного кино с множеством ярких боевых сцен, изобретательным монтажом, хорошим драйвом и бодрой музыкой. В нем есть и драма, и лирика, и жестокость, и тот самый пресловутый патриотизм, без которого, как полагается, никуда. Впрочем, с последним перебарщивать не стали, за что отдельное спасибо. Технически фильм сделан просто блестяще: он здорово снят, у него интересный сценарий, так что он легко увлекает и, несмотря на немалый хронометраж, держит в напряжении до финальных титров. И пускай создатели не сильно заморачивались над психологическими тонкостями и многослойностью персонажей − в данном случае это даже плюс. Чистый мужской жанр не терпит сомнений и расшаркиваний».

Приближающиеся весенние школьные каникулы заставляют прокатчиков активизироваться в части выпуска на экраны семейного контента. В предстоящий уикенд зрители смогут посмотреть новый мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (CPP). У новинки хороший уровень анимации, но она не обладает узнаваемым брендом и не характеризуется наличием большого количества ударных шуток. Тем более что конкурировать ей придется с многострадальным КОРОЛЕВСКИМ КОРГИ (VLG), который все-таки должен выйти в национальный прокат.

На ценителей веселого, развлекательного кино должна сработать российская комедия ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR). Новая работа компаний Yellow, Black and White и «Небо» характеризуется фирменной стильной картинкой и драйвовым молодежным юмором, что в первую очередь должно быть привлекательно для жителей крупных городов. В последнее время интерес публики к отечественному комедийному кино постепенно возрождается, так что работа Резо Гигинеишвили выходит на экраны в крайне благоприятное для этого время.

Жанровый кинематограф будет представлен сразу тремя проектами. Поклонники хорроров смогут посмотреть ирландскую картину ДРУГОЙ (EXP), демонстрировавшуюся на кинофестивале «Сандэнс» и получившую там хорошую прессу. Женская часть ценителей остросюжетного кино сможет сходить на сеансы триллера Нила Джордана В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ (VLG) с участием Изабель Юппер и Хлои Грейс Морец. А мужчины, возможно, предпочтут брутальную работу Мэла Гибсона и Винса Вона ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ (PRD).

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «В целом картина В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ получилась в меру захватывающей, местами пугающей и даже забавной (черный юмор появляется в довольно неожиданные моменты). Но главными врагами фильма оказались штампы и пресловутая условность жанра. К сожалению, они достаточно серьезно портят впечатление от просмотра. Если к первой трети ленты практически нет претензий, то в тот момент, когда героиня Хлои Грейс Морец узнает секрет таинственной пожилой незнакомки, в дело вступают жанровые клише, концентрация которых ближе к концу фильма просто зашкаливает. В результате некоторые эпизоды вызывают уже не страх, а смех, заставляя зрителя всерьез задуматься о логике поведения персонажей».

Также зрители смогут посмотреть драму СТЕРТАЯ ЛИЧНОСТЬ (UPI) о проблемах сексуальной самоидентификации, в которой снялись Рассел Кроу, Николь Кидман и Лукас Хеджес, и документальную картину ВЕРТОЛЕТЫ (PLP).

19.03.2019 Автор: Семен Брожитов