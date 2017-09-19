Обзор новинок проката на уикенде 21–24 сентября

Менее двух недель назад хоррор ОНО установил новый стартовый рекорд сентября, который теперь для России равняется 407,9 млн рублей. Предыдущее лучшее достижение, принадлежавшее ЛЮСИ, продержалось три года. Но уже сейчас на новый рекорд может попробовать покуситься KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (FOX).

Первый фильм франшизы стартовал в сложнейшем окружении, но даже в противостоянии с ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО сумел заработать за первые четыре дня 197,2 млн. Сиквел появится на экранах в гораздо более вольготных условиях, а его уровни ожидания превосходят предшественника в два с лишним раза. С учетом молодежной аудитории проекта все это вызывает аналогии с франшизой ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА, вторая часть которой смогла значительно увеличить кассу предшественника.

Анимационный проект ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ (CAO) появится на экранах спустя семь месяцев после выхода ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН. Среди студийных франшиз интервал непривычно маленький, и заранее довольно трудно предугадать, соскучились ли зрители по фигуркам всемирно известного конструктора. Среди плюсов проекта можно отметить достаточно длительное отсутствие на экранах студийной анимации, а также популярный сериал «Ниндзяго», идущий на отечественных каналах.

В условиях очевидной переполненности рынка хоррорами на экраны выйдут еще два представителя этого жанра: слэшер ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: КОЖАНОЕ ЛИЦО (CAE) и мистический фильм ужасов ХРАНИЛИЩЕ (EXP). За плечами первого известный бренд, но не самый востребованный поджанр, а второй предлагает любимую целевой аудиторией мистику и Джеймса Франко.

Кроме того, зрители смогут увидеть триллер ЗАЛОЖНИКИ (CP), биографическую драму РОДЕН (RR) и документальный фильм РУССКИЕ ЕВРЕИ. ФИЛЬМ ТРЕТИЙ. ПОСЛЕ 1948 ГОДА (CDK).

19.09.2017 Автор: Семен Брожитов