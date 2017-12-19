Обзор новинок проката на уикенде 21–24 декабря

Новогодняя битва – это, пожалуй, один из немногих периодов времени, когда доминирует отечественная анимация. Но в этом году серьезную конкуренцию ей может составить голливудский мультфильм ФЕРДИНАНД (FOX), созданный авторами франшиз РИО и ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. У фильма качественная, яркая и трогательная анимация, которая не оставит детей равнодушными. А их родители смогут насладиться жизнерадостным и динамичным действием.

Несмотря на известный и узнаваемый бренд, маркетинговые материалы картины ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR) вызвали серьезное раздражение поклонников оригинального фильма с Робином Уильямсом. Уж больно разительно отличается новинка. Зато подростковой аудитории, не очень знакомой с работой 1995 года, ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ может напомнить такие эффектные приключенческие картины, как НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ, ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ и ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА.

Отечественная франшиза ЕЛКИ радует зрителей с 2010 года. Наверняка и очередная часть – ЕЛКИ НОВЫЕ (FOX/BZL) – найдет своего зрителя, который захочет окунуться в атмосферу новогоднего праздника. Другое дело, что в последнее время киносериалу стало труднее привлекать новых зрителей. И пока не видно, что в этом отношении может предложить свежий релиз.

Также публике будут представлены драмеди ВЕЧЕРИНКА (RWV) и драмы НОВИЗНА (CPRG) и ОТСТУПНИК (AKM).

19.12.2017 Автор: Семен Брожитов