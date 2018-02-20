Обзор новинок проката на уикенде 22–25 февраля

Предстоящий уикенд в отечественном прокате будет праздничным. 23 февраля страна отмечает День защитника Отечества, а значит, у кинозрителей будет не два, а три выходных дня. Среди голливудской продукции наиболее громкой премьерой должен был стать новый кинокомикс Marvel ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR). Однако прокатчик был вынужден сперва выпустить проект в премиальных форматах. В Америке новинка выступила прекрасно. Правда связано это во многом с ее афроамериканской спецификой. В России же уровни ожидания фильма далеки от показателей МСТИТЕЛЕЙ или СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Никаким узконаправленным «блокбастером для чернокожих» этот проект не является, хотя некоторые были уверены, что он окажется именно таким. На деле это все тот же любимый миллионами продукт Marvel – абсолютно универсальный и прекрасно подходящий любому рынку. Он не повторяет предыдущие «супергеройские» работы студии, акценты в нем расставлены несколько иначе. Здесь есть привычный голливудский масштаб и не напрягающая, но довольно увлекательная история. При этом цвет кожи героев удачно подчеркивает экзотичность некоторых элементов сюжета, придавая всему неповторимый африканский (а не афроамериканский) колорит. Много времени уделяется и семейным проблемам героев, а потому сама история вызывает ассоциации с КОРОЛЕМ-ЛЬВОМ, а визуально все выглядит как смесь фильмов про Джеймса Бонда, Индиану Джонса и ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН».

Сразу два проекта будут предложены поклонникам комедий: отечественный О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (NKI) и американский – НОЧНЫЕ ИГРЫ (CAO). Первый из этого тандема является триквелом знаменитой франшизы от «Квартета И», а второй продается как новая работа авторов НЕСНОСНЫХ БОССОВ, что и должно определить их аудитории.

Еще один отечественный проект – РУБЕЖ (CP) – выполнен в жанре военного кино с элементами фантастики, а его маркетинговые материалы сразу же напомнят зрителям о франшизе МЫ ИЗ БУДУЩЕГО, а также о телевизионном проекте «Туман». Именно вторичный концепт картины может стать ее сдерживающим фактором, хотя визуальные эффекты новинки выполнены на принципиально другом уровне.

Семейная аудитория в качестве свежего предложения получит мультфильм ГНОМЫ В ДОМЕ (VLG). А избирательной публике крупных городов придется выбирать между новой работой Стивена Спилберга СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ (UPI) с участием Тома Хэнкса и Мэрил Стрип и криминальной драмой Ридли Скотта ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА (VLG).

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Даже несмотря на столь далекую от нашей действительности тематику, скучать на СЕКРЕТНОМ ДОСЬЕ не приходится. Лента лишь кажется тяжеловесной, но на деле это захватывающее и динамичное кино. При этом никакая условная камерность сюжета не смогла изменить фирменный стиль Спилберга: он умудряется сделать большое кино даже из фактического бенефиса двух больших звезд (хотя Мэрил Стрип здесь явно превосходит Тома Хэнкса). Правильным ли был такой подход режиссера – вопрос открытый. Но ощущение, что смотришь не высказывание автора, а идеально вышколенный продукт высокоточного голливудского киноконвейера, не покидает с первой до последней минуты. Впрочем, массовый зритель, наверное, за такое только спасибо скажет».

Мария ПОЗИНА, автор: «Несмотря на жанровый сюжет, завязкой которого служит похищение подростка, ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА в большей степени представляют собой психологическую драму. Ключевая интрига – противостояние матери похищенного и ее бывшего свекра, богатейшего человека на планете, который хладнокровно отказывается платить выкуп за внука. Стильная картинка и саундтрек, воссоздающие эпоху, мощные актерские работы, достаточно занимательный сюжет. При этом для широкой аудитории кино может показаться тяжелым и мрачным, а в отдельных сценах – излишне реалистичным».

Кроме того, зрители смогут посмотреть драмы ВСЯ НАША НАДЕЖДА (PRD) и НА ПРЕДЕЛЕ (RWV), боевики ДИКИЙ (MG) и КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ (CPF), а также документальные фильмы ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС МИР (CDK) и СИЯНИЕ ОБРУШИТСЯ ВНИЗ. ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (BF).

20.02.2018 Автор: Семен Брожитов