Обзор новинок проката на уикенде 22−25 апреля 2021 года

В предстоящий уикенд лидерство в российском прокате вновь должна перехватить зарубежная картина. Речь идет о новой работе Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Фантастический успех ДЖЕНТЛЬМЕНОВ, безусловно подстегнул интерес к персоне режиссера новинки и гарантирует повышенное внимание к его новому творению.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Сюрприза не случилось, это отнюдь не вторые ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Гай Ричи просто отдает дань классическим мужским фильмам 70-х и 80-х, а потому ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – прямолинейнее, грубее и бронебойнее его предыдущей работы. Режиссер сохраняет дух оригинальной картины (лента является ремейком французского боевика LE CONVOYEUR) и при этом не забывает наполнять простенький по сюжету фильм своими фирменными «фишками»: нелинейным повествованием, игрой с монтажом и особым подходом к работе со звуком. В ГНЕВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ масса экшна, завораживающие погони, долгие перестрелки, жесткий драйв – но все это, что называется, на очень серьезных щах. Картине сильно недостает самоиронии, а также элегантного юмора ДЖЕНТЛЬМЕНОВ, хотя кое-какие шутки в ней, конечно, есть».

Как и неделю назад, на премиальные форматы сделает ставку знаменитый фэнтезийный эпос Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI). А другой голливудский проект НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR) постарается привлечь внимание ценителей мистических хорроров и поклонников Джеффри Дина Моргана.

На молодежную аудиторию попробует также сработать фантастика Нила Бергера ПОКОЛЕНИЕ ВОЙДЖЕР (NKI), продающееся, как ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ в космосе. А зрителям постарше будет предложен байопик с Джонни Деппом ВЕЛИКИЙ (EXP). В отличие от американских зрителей, отечественные − по-прежнему любят и ценят звезду Голливуда. Главным новым предложением от отечественных кинематографистов станет комедия ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ (CRP).

Также публика сможет увидеть семейное фэнтези РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ (PIFD), мелодраму ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ (PVZGL), мистический триллер ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ (ZK), комедию МОСКВЫ НЕ БЫВАЕТ (SMKT), хоррор ТЬМА. МОНСТРЫ ЗА ПОВОРОТОМ (KNLG), а также альманах МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 125. ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ (MVK).

20.04.2021 Автор: Семен Брожитов