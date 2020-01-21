Обзор новинок проката на уикенде 23−26 января

Вторую неделю подряд на отечественный рынок будет выходить российская комедия, которая способна претендовать на самые высокие места в национальном чарте. Стартуй МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (CRP) в праздничный уикенд, он мог бы постараться поконкурировать с результатами картины Я ХУДЕЮ. Однако во второй половине января национальных праздников нет, да еще в соседних залах будут продолжать идти прямые конкуренты в лице (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ и ХОЛОПА. Это заставляет оценивать кассовые перспективы новинки несколько скромнее даже с учетом начинающихся студенческих каникул.

Главным конкурентом отечественного фильма среди новинок станет олдскульный американский боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (WDSSPR). В прошлом году сразу несколько попыток возродить знаменитые франшизы прошлого окончились неудачно. Однако новинка в мировом прокате стартовала куда более уверенно. К тому же присутствующий в картине юмор может стать неплохим подспорьем, чтобы привлечь в кинотеатры зрителей, не знакомых с предыдущими частями.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор сайта БК: «Будто и не было 16-летнего перерыва между вторым и третьим фильмами. ПЛОХИЕ ПАРНИ по-прежнему бодры и драйвовы, да и выглядят достаточно современно. Последнее, наверное, важнее всего, хотя проект так и остался верен своему формату: это все то же комедийное бадди-муви как оно есть, не испорченное ни излишними усложнениями характеров, ни ненужной серьезностью. Развлечение чистой воды. Приход новых режиссеров пошел франшизе на пользу: картинка осталась такой же красивой и глянцевой, как и в первых двух частях, снятых Майклом Бэем, а смелости и драйва только прибавилось. Да и исполнители главных ролей Мартин Лоуренс и особенно Уилл Смит по-прежнему зажигают».

По причине сюжетной вторичности фантастический хоррор ПОД ВОДОЙ (FOX) с Кристен Стюарт в главной роли полностью провалился в Америке. Но на рынках вроде российского, где зрители в большей степени ценят визуальную составляющую, он способен показать определенный результат.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор сайта БК: «Увы, никаких твистов для зрителей авторы картины не приготовили. Сюжет ленты прямой, как взлетно-посадочная полоса в аэропорту: в нем нет ни одной тайны или интриги. Нет в фильме и привычного разгонного вступления или какой-либо предыстории – события обухом обрушиваются на зрителя с первой же минуты. С одной стороны, это очень хорошо, особенно для динамики. С другой – оставляет много вопросов к происходящему, а оно, прямо скажем, далеко от логики. А вот к чему нет претензий, так это к картинке, атмосферности и хронометражу: кино получилось красивое, напряженное, мрачное и очень компактное. Но при этом ему так и не удалось выйти за рамки предсказуемого жанрового би-муви. Хотя его создатели явно замахивались на нечто большее».

Пластилиновая анимация все в меньшей степени привлекает аудиторию мейнстрима. Но у БАРАШКА ШОНА: ФЕРМАГЕДДОН (VLG) дополнительно в активе еще есть узнаваемый бренд, который может помочь фильму выступить получше ДИКИХ ПРЕДКОВ.

Также зрители смогут посмотреть приключенческую картину РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ (PNR), мелодраму ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ (VLG), биографическую драму ШАХМАТИСТ (CP), мультфильм ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА (NKI) и фильм ОЛДБОЙ. ПЕРЕВЫПУСК (RUR).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

21.01.2020 Автор: Семен Брожитов