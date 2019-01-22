Обзор новинок проката на уикенде 24−27 января

Предстоящий уикенд на российском рынке по части новинок должен пройти в противостоянии комедийного кино. Российский фильм БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ (CP) выбыл из списка участников «новогодней битвы», где ему было бы трудно получить адекватную роспись. Зато сейчас в этом отношении у него хорошие перспективы. Предыдущая часть франшизы заработала в российском прокате 335,8 млн рублей. Путем приглашения новых действующих лиц, в том числе Дмитрия Нагиева, Михаила Галустяна и Романа Курцына, создатели новинки явно планируют улучшить тот результат.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 интереснее и смешнее прошлой части. Ее сюжетная канва сложнее, ее шутки ярче и острее, а привлеченные новые звездные лица отлично вписываются в общий стиль франшизы. При этом лента сохранила все то, за что зрители полюбили первый фильм – это по-прежнему легкое народное кино с достаточно смелым гротескным юмором, фирменным динамичным монтажом и полным поп-блокбастеров саундтреком».

В свою очередь, голливудская комедия ХОЛМС & ВАТСОН (WDSSPR) постарается в очередной раз поэскплуатировать известнейший бренд Артура Конан Дойла. Привлечь аудиторию среднего и старшего возраста картина вряд ли сможет, поскольку для нее безусловным эталоном является отечественный фильм с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Так что в данном случае основной расчет может делаться на молодежного зрителя, любящего абсурдистские пародии в духе БРАТЬЕВ ИЗ ГРИМСБИ, хотя к творчеству Уилла Феррелла у нас в стране специфическое отношение.

Артур Чачелов, шеф-редактор kinometro.ru: «Трейлер картины был почти не смешным, фильм оказался таким же. В нем, конечно, есть несколько острых шуток, пара ярких гэгов, а также одна неожиданная и, видимо, поэтому очень удачная пародия на фильм… ПРИВИДЕНИЕ с Патриком Суэйзи. В остальном кино вышло на любителя – для тех, кому нравится не столько абсурдистский, сколько туалетный юмор. Впрочем, ничего удивительного, ведь практически все самые известные фильмы с участием Уилла Феррелла выполнены в похожей манере. В плюс проекту можно отнести достаточно увлекательный детективный сюжет».

Для ценителей фильмов с многослойным и запутанным сюжетом индустрия предложит триллер МОРЕ СОБЛАЗНА (VLG) с участием Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй. Проект доделывался и переделывался почти два года, но в результате обзавелся очень интригующим трейлером, способным заманить в кинотеатры заметную часть женской аудитории.

Артур Чачелов, шеф-редактор kinometro.ru: «Промоматериалы показывают лишь малую часть того, что есть в фильме. Поначалу действие разворачивается крайне неторопливо и периодически перемежается красивыми, странными и не всегда понятными кадрами. Их значение объясняется лишь к финалу, когда становится очевидно, что перед нами фильм-перевертыш. Он удачно маскировал свой необычный сюжет, прикидываясь типичным и не очень оригинальным нуар-триллером. Сюжетный твист легко превращает ленту в душещипательную драму, в которой находится место и мистике, и фантастике».

Семейная аудитория получит новое предложение в лице мультфильма ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ (NKI). Предыдущая часть франшизы характеризовалась высоким уровнем анимации и незначительным количеством юмора, без которого добиться высочайших результатов весьма сложно. Маркетинговые материалы новинки не сулят кардинального изменения в подходе авторов к своему детищу. Все очень красиво, но вот найти ударные шутки непросто.

Кроме того, российские зрители смогу увидеть одного из фаворитов «оскаровской» гонки, фильм ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF), который сочетает оптимистическую историю в духе 1+1 и мораль а-ля ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ.

Артур Чачелов, шеф-редактор kinometro.ru: «Эта картина, сделанная на стыке драмы и лирической комедии, построена по тому же принципу, что и ставший у нас хитом французский проект 1+1. В основе сюжета – столкновение простачка «из народа» и представителя условного «высшего общества». Вот только в данном случае этот конфликт еще сложнее, ведь он усугубляется типичными приметами заявленной эпохи: расовой сегрегацией, противостоянием традиционного и современного, невозможностью принятия собственной инаковости из-за общественного осуждения и другими подобными вещами. Впрочем, несмотря на серьезность поднимаемых тем, это кино гораздо легче и интереснее, чем можно про него подумать. Оно неторопливо, но не буксует, в нем есть ненавязчивый и очень деликатный юмор, а также весьма трогательный финал. Впрочем, если бы хронометраж был чуточку поменьше, это пошло бы картине на пользу».

Молодежь сможет увидеть новый мистический хоррор с соблазнительным названием АСТРАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP), который, впрочем, к знаменитой франшизе не имеет никакого отношения. Зато маркетинговые материалы проекта всячески подчеркивают его мрачную, паранормальную сущность. А в воскресенье начнется прокат патриотического фильма СПАСТИ СТАЛИНГРАД (UPI).

Также зрители смогут посмотреть музыкальный фильм BEEF: РУССКИЙ ХИП-ХОП (RFGD), мультфильм КОВЕР-САМОЛЕТ (KL), драму КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК (PNR) и триллер ТОЧКА ВОЗВРАТА (MVK).

Анна Багрова, автор: «КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК – социально значимая картина, авторы которой вновь поднимают важную тему и напоминают зрителю, что сами наркозависимые и их семьи крайне нуждаются в поддержке общества. Фильм основан на популярных за рубежом мемуарах отца и сына – Дэвида и Ника Шефф. Это вносит в картину элемент документальности и ликбеза, а также довольно откровенные рассуждения на тему того, почему благополучный и любимый родителями подросток обретает пагубную зависимость. В фильме практически нет присущего тематике криминала, опасных приключений, демонстрации тотальной деградации личности. Неспешный темп повествования позволяет в полной мере насладиться актерской игрой Тимоти Шаламе и Стива Карелла».

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22.01.2019 Автор: Семен Брожитов