Обзор новинок проката на уикенде 25–28 января

В предстоящий уикенд составить конкуренцию ДВИЖЕНИЮ ВВЕРХ попытаются две новинки широкого проката: триквел подростковой антиутопии БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ (FOX) и хулиганская комедия ZOMБОЯЩИК (CRP).

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ должен был выйти в 2016 году, но из-за травмы исполнителя главной роли Дилана О'Брайена премьера была перенесена. Таким образом, новинка не появилась на экранах в период резкого падения интереса к подростковым антиутопиям. Возможно, это в какой-то мере даже поможет ей, тем более что свежих масштабных предложений для подростковой и молодежной аудитории не было достаточно давно. С другой стороны, на протяжении всей маркетинговой кампании фильма уровни его ожидания на 25–27% отставали от второй части франшизы и на 20% – от первой.

ZOMБОЯЩИК нацелен на верных поклонников телеканала ТНТ и юмора Comedy Club, коих в нашей стране немало. По своему концепту новинка сочетает элементы франшизы САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ и картины МУВИ 43, являясь киноальманахом комедийных и хулиганских историй. Многое в маркетинге проекта видится умышленно провокационным, что разделило аудиторию на хейтеров и зрителей, его ожидающих. Но узнаваемость картины у молодежной аудитории в любом случае высока.

Также аудитории будут предложены триллер ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (CPRG), драма ХЭППИ-ЭНД (RWV) и комедия ПОБЕГ ИЗ РИО (MVK).

24.01.2018 Автор: Семен Брожитов