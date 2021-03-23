Обзор новинок проката на уикенде 25 − 28 марта 2021 года

Cловосочетание голливудский блокбастер в лексиконе игроков российского кинопрокатного рынка в последнее время встречается довольно редко. Но в предстоящий укиенд оно постарается заиграть знакомыми красками. На экраны выйдет тот самый, полноценный голливудский блокбастер − фантастический экшн ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). Проект является кроссовером, объединяющим две знаменитые франшизы, находящиеся в разных точках своего развития. Если результаты последнего фильма о Годзилле указывают, что зрительский интерес к этому персонажу снижается, то КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА выступил в прокате вполне достойно.

Особенностью фильма в нашей стране станет тот факт, что это первый проект Warner Bros., прокатывать который будет UPI. Очевидно, что новому прокатчику захочется, чтобы первый блин не вышел комом. Сделаны выводы и из результатов ОХОТНИКА НА МОНСТРОВ и ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984. Никаких пиратских копий на момент старта новинки не будет. На HBO Max картина появится только на следующей неделе.

Новая работа Дага Лаймана ПОСТУПЬ ХАОСА (CP) также задумывалась, как блокбастер. Но то, что картине не суждено им стать стало понятно довольно давно. Провальные тест-показы и многочисленные пересъемки фильма привели к тому, что компания Lionsgate стала даже сомневаться в необходимости выхода фильма в кинотеатрах. За океаном проект все-таки появился на больших экранах, но е снискал там никакой славы. В нашей стране, благодаря громким именам участников и масштабным съемкам, он не должен остаться незамеченным. Особенно среди ценителей подростковых фантастических работ в духе ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, ДИВЕРГЕНТ и 5-Я ВОЛНА.

Зрители, предпочитающие более спокойное и реалистичное кино, смогут посмотреть романтическую комедийную мелодраму ЛЮБОВЬ, СВАДЬБА И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ (WP). Кроме того, публике будут предложены фэнтези АЯ И ВЕДЬМА (RUR/NKI), хоррор ГИПОСОМНИЯ (RR), экшн ДОЧЬ ВОЛКА (KNLG), повторный релиз драмы ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ (IK), а также 124-й выпуск МУЛЬТА В КИНО: ВЕСЕННИЕ СМЕШИНКИ (MVK).

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23.03.2021 Автор: Семен Брожитов