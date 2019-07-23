Обзор новинок проката на уикенде 25 − 28 июля

После столь мощного уикенда, коим был предыдущий, рынку необходимо взять небольшую паузу. На этой неделе новинок будет много, но на серьезное внимание публики вряд ли придется рассчитывать всем.

Наибольшие шансы на это имеются у исторического триллера ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (EXP) с Венсаном Касселем в главной роли. Хорошая историческая атмосфера и участие узнаваемых актеров могут позволить новинке побороться за интервал сборов от ГОЛЕМА до ИГР РАЗУМОВ.

Семейная аудитория, которой понравилась франшиза про мальчика Себастьяна, сможет посмотреть похожую работу французских кинематографистов – ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ (PNR).

На молодежную аудиторию, которая любит сочетание спортивного и романтического кино, будет нацелен фильм ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ (CP). Ему бы, конечно, лучше было выходить в канун чемпионата мира по футболу. Но тогда на экранах с успехом шел ТРЕНЕР.

Любителей экранизаций классических произведений литературы постарается заинтересовать мелодрама ОФЕЛИЯ (CPF), а ценители классической музыки смогут увидеть документальный фильм Рона Ховарда ПАВАРОТТИ (VLG).

Также зрители смогут посмотреть драмеди БЕЛОСНЕЖКА. СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (MRS), повторный релиз триллера БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ (INK), триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (PVZGL), семейное фэнтези МОЙ ДРУГ РОБОТ (KNLG), черную фантастическую комедию НЕКРОМАНТ (PRD), комедию ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА (ZK), фантастику РОБОТ 2.0 (RFG) и танцевальный фильм ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (SBF).

23.07.2019 Автор: Семен Брожитов