Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 26−29 декабря

Декабристы, холопы, Иван Царевич и новогоднее настроение

В последний уикенд уходящего года доминировать на рынке в части новинок традиционно будут отечественные проекты. Основную борьбу среди них должны будут вести историческая драма СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX) и комедия ХОЛОП (CP). Первый из этого тандема проект привлекает внимание в первую очередь масштабом постановки и эффектными съемками. Тема декабристов нечасто поднималась в российском кинематографе, так что восприниматься она может свежо. Маркетинг картины начался еще год назад и удачно совмещал костюмированную экшн-драму с романтической историей, а низкий возрастной рейтинг позволит сходить на фильм даже семейной публике.

В свою очередь, ХОЛОП – это классическая комедия, а этот жанр в период продолжительных праздников традиционно хорошо воспринимается аудиторией. Маркетинг фильма в большей степени был нацелен на молодежную аудиторию, но фильм может быть хорошо воспринят и зрителями более старшего возраста.

Традиционным киноблюдом к новогоднему столу станет новый мультфильм студии «Мельница» ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NKI). Долгоиграющая франшиза уже нашла своих преданных поклонников, которые, стоит надеяться, пойдут и на новый фильм. 

Кроме того, зрители смогут посмотреть семейный фильм БАЙКАЛ. МАГИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ (KL), а также повторные релизы фантастической картины Андрея Тарковского СОЛЯРИС (INK) и аниме ХОДЯЧИЙ ЗАМОК (PNR).

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24.12.2019 Автор: Артур Чачелов

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