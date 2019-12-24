Обзор новинок проката на уикенде 26−29 декабря

В последний уикенд уходящего года доминировать на рынке в части новинок традиционно будут отечественные проекты. Основную борьбу среди них должны будут вести историческая драма СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX) и комедия ХОЛОП (CP). Первый из этого тандема проект привлекает внимание в первую очередь масштабом постановки и эффектными съемками. Тема декабристов нечасто поднималась в российском кинематографе, так что восприниматься она может свежо. Маркетинг картины начался еще год назад и удачно совмещал костюмированную экшн-драму с романтической историей, а низкий возрастной рейтинг позволит сходить на фильм даже семейной публике.

В свою очередь, ХОЛОП – это классическая комедия, а этот жанр в период продолжительных праздников традиционно хорошо воспринимается аудиторией. Маркетинг фильма в большей степени был нацелен на молодежную аудиторию, но фильм может быть хорошо воспринят и зрителями более старшего возраста.

Традиционным киноблюдом к новогоднему столу станет новый мультфильм студии «Мельница» ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NKI). Долгоиграющая франшиза уже нашла своих преданных поклонников, которые, стоит надеяться, пойдут и на новый фильм.

Кроме того, зрители смогут посмотреть семейный фильм БАЙКАЛ. МАГИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ (KL), а также повторные релизы фантастической картины Андрея Тарковского СОЛЯРИС (INK) и аниме ХОДЯЧИЙ ЗАМОК (PNR).

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24.12.2019 Автор: Артур Чачелов