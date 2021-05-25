Обзор новинок проката на уикенде 27–30 мая 2021 года

На второй неделе работы ФОРСАЖА 9 никто из прокатчиков не рискнул выпустить на экраны какой-нибудь внушительный по потенциальной кассе проект, поэтому российской аудитории по части новинок придется выбирать из проектов, нацеленных на не слишком большие зрительские сегменты.

Подхватить эстафету японского аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» постарается китайское фэнтези АССАССИН: БИТВА МИРОВ (MG). В данном случае фанатская база проекта не столь очевидна, зато его масштаб выглядит вполне внушительным.

Поклонники хорроров получат новое предложение в виде картины СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС (EXP) от знаменитой студии Dark Castle. Проект продается, как мистический фильм, хотя, по сути, он является слэшером. Возможно, на старте это не окажет отрицательное влияние, но может дать негатив «сарафану». Определенную настороженность может сформировать избыточное количество женских персонажей фильма. Хоррору КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ это явно не пошло на пользу. После ПУГАЛА еще одним якутским проектом, заинтересовавшим российского прокатчика, стал фильм ужасов ИЧЧИ (CPF), поколесивший по международным кинофестивалям. В данном случае основной зрительский интерес должен прийтись на кинотеатры Республики Саха.

Также аудитории будут предложены экшн-триллеры ХИЩНИКИ (MG) и АМНЕЗИЯ (WP), драмы ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ (PRD) и ТУВЕ (RWV), комедии В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ (KNLG) и ИГРАЙ СО МНОЙ (SBF), фантастический триллер КОЛЬЦО ВРЕМЕНИ (RR), семейный проект ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ! (PNR), повторные выпуски аниме РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ (PNR) и драмы ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ (INK), а также альманах короткометражных фильмов Я ПЕРЕДУМАЛА (PIFD).

25.05.2021 Автор: Семен Брожитов