Обзор новинок проката на уикенде 28−31 марта

Предстоящая неделя в российском прокате во многом пройдет под знаком весенних школьных каникул. Это значит, что особо востребованным должен быть семейный контент. И в дополнение к уже идущим на экранах фильмам добавится крупнобюджетное фэнтези Тима Бертона ДАМБО (WDSSPR). История про слоненка с очень большими ушами, который умеет летать, несколько напоминает сказку про гадкого утенка и является классикой Disney. При этом по степени узнаваемости она, скорее всего, все-таки уступает истории про Маугли. Но маркетинговые материалы новинки настолько трогательные, что способны растопить любое, даже самое черствое сердце.

Новое слово в мета-хоррорах обещает сказать картина Джордана Пила МЫ (UPI). В 2017-м на этом поприще удачно сработала другая работа режиссера – ПРОЧЬ, а в прошлом году хорошо выступили РЕИНКАРНАЦИЯ и ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. Релиз новинки в США состоялся на прошлой неделе, где она установила несколько рекордов.

Дмитрий Некрасов, автор: «Фильм производит двойственное впечатление. С одной стороны, с производственной точки зрения это высоко­классная работа. Картинка, звуковое оформление, художественные решения – все выполнено на высшем уров­не. Некоторые кадры хочется рассматривать дольше, чем они идут, а саундтрек не забывается сразу после выхода из зала. Невозможно придраться и к актерской игре. Лента получилась не сильно страшной, но держит в напряже­нии. Здесь много черного юмора (даже больше, чем можно себе представить), но он умело сбалансирован и смонтирован с пугающими сценами. А вот что может вызвать немало вопросов у публики, так это сценарий. По мере того, как фильм приближается к развязке, этих вопросов возникает достаточно, а финал и вовсе способен вы­звать недоумение у многих зрителей. К сожалению, таким же стройным и при этом понятным сюжетом, какой был у ПРОЧЬ, где все детали пазла складывались в одну картину, новинка похвастаться не может».

На избирательную публику крупных городов, знакомую творчеством режиссера Хармони Корина и ценящую перфомансы Мэттью МакКонахи, будет направлен фильм ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК (PRD). При этом у маркетинговых материалов картины явно выраженный авторский стиль, так что она вряд ли сможет далеко выйти за пределы своей целевой аудитории.

Также зрители смогут посмотреть немецкую комедию 100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО (VLG), криминальную драму АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (PVZGL), документальную картину МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ (PLK), мелодраму ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ (CPF) и хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ (KNLG). 30 марта на экраны выйдет 94-й выпуск МУЛЬТА В КИНО.

26.03.2019 Автор: Семен Брожитов