Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 28–31 декабря

Советский спорт, богатыри-курортники, один динозавр и молодая женщина

В последний уикенд уходящего года на экраны выйдут два отечественных фильма, призванные сыграть значимую роль в новогодней битве. Спортивная картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (CP) создана по уже проверенному рецепту ЛЕГЕНДЫ №17. Речь в новинке пойдет не о хоккее, а о менее популярном у нас баскетболе, но событие, описываемое в проекте, не менее значимое, чем победа «Красной машины» над канадцами. Успех советских баскетболистов на Олимпиаде в 1972 году также стал знаковым событием для отечественного спорта. Фильм был полностью показан на декабрьском Кинорынке и вызвал у букеров абсолютный восторг. Так что на сеансы они явно не поскупятся, а масштабная маркетинговая кампания идет на российских телеканалах уже несколько месяцев.

Другой отечественный релиз уикенда более традиционен. Это мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА (NKI). Франшиза о богатырях стала уже давним участником новогодней битвы и привлекает в дни праздников широкие семейные массы. Не станет исключением и новинка, хотя конкуренция в жанре на сей раз будет более высокая.

Также публике будут предложены драмеди МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА (PVZLG) и фэнтези МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР (KNLG).

26.12.2017 Автор: Семен Брожитов

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