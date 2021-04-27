Обзор новинок проката на уикенде 29 апреля − 2 мая 2021 года

Предстоящий уикенд станет своеобразным прологом для продолжительных майских праздников. Из-за более широкого выбора способов проведения досуга, а также по причине внезапности расширения периода выходных дней, не позволившей мэйджорам подтянуть на дату более «тяжелую артиллерию», еще одной «новогодней битвы», конечно, не получится. Но данная трансформация все же способна дать дополнительный импульс семейной кинопродукции. Что же касается отечественного военного кино, в большей степени рассчитанного на зрителей среднего и старшего возраста, то не исключено, что его аудитория предпочтет пораньше открыть дачный сезон.

Тем не менее, среди новинок недели самым крупным проектом является военный продюсерский проект Тимура Бекмамбетова, Игоря Мишина и Игоря Угольникова ДЕВЯТАЕВ (SPPR). Причем, Тимур Бекмамбетов выступил еще и в качестве сорежиссера картины. Ее сюжет напоминает Т-34, только на сей раз главный герой старается убежать из фашистского плена не на танке, а на самолете. Усиливает ассоциации и тот факт, что, как и в случае с Т-34, у новинки есть в определенной степени прототип из советского кинематографа – картина ОХОТА НА ЕДИНОРОГА, которую совсем недавно показывали по телевидению. Маркетинговые материалы проекта уже успели получить традиционную порцию неодобрения со стороны наиболее патриотично настроенной части населения, увидевшей в них очередную порцию антисоветщины. Однако заметный масштаб рекламной кампании и высокое техническое исполнение проекта все-таки сможет зацепить отдельные сегменты аудитории мэйнстрима.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Это кино совсем не похоже на традиционные советские и основную массу российских фильмов о войне. ДЕВЯТАЕВ радует современной подачей материала: бодрым ритмом, эффектностью кадра, большим количеством разнообразного экшна. Что интересно, при всей этой внешней яркости, присущей почти всем высокотехнологичным киноаттракционам последнего времени, картина может похвастаться еще и увлекательным сюжетом – захватывающей и напряженной историей побега из концлагеря, рассказанной без щемящего драматизма и ненужного натурализма. Вместе с ними под нож пошел и любой намек на юмор (которым, несмотря на схожую концепцию, мог похвастаться Т-34), но конкретно этой ленте он, возможно, и не требуется. А вот что не помешало бы, так это чуть более подробный финал, который, кажется, в прокатную версию не попал из-за борьбы за удобоваримый хронометраж».

Среди разнообразной семейной продукции зрительской внимание в первую очередь способны привлечь мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (CP), который появится на экранах 1 мая, а также анимационный проект УПС… ПРИПЛЫЛИ! (NKI). У обоих работ достаточно высокое для независимой продукции качество анимации. К тому же предшественник второго фильма - УПС… НОЙ УПЛЫЛ! зарабатывал в отечественном прокате 70,6 млн рублей.

Фанаты фэнтезийной вселенной Питера Джексона смогут посмотреть фильм ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI). А поклонникам жанровой продукции будет предложен основанный на реальных событиях мистический хоррор Кристофера Смита ПРОКЛЯТИЕ: ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (WP/PIFD) с участием Джессики Браун-Финдли и Шона Харриса.

Также аудитории будет предложены мультфильм АКАДЕМИЯ МАГИИ (MG), драмы АСЯ (PRD), боевик НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ (SMKT) и комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПОНАТА (SMKT), мюзикл ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ. ПЕРЕВЫПУСК (RUR), байопик ПОЛНЫЙ НОКДАУН (KNLG), хоррор НОЧЬ (RR), а также документальный фильм 6IX9INE: САГА О ДЭННИ ЭРНАНДЕСЕ (AOF).

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27.04.2021 Автор: Семен Брожитов