Обзор новинок проката на уикенде 30 января − 2 февраля

В предстоящий уикенд на отечественном рынке вновь появится весьма заметный российский релиз. Фантастическая картина КОМА (CP) шла к зрителям довольно долго. И складывается ощущение, что на этом долгом пути она несколько подрастеряла в свежести и оригинальности. Впрочем, маркетинговые материалы новинки содержат визуальные эффекты неплохого уровня, а кроме того, это новое после ХОЛОПА появление на экране Милоша Биковича.

Еще несколько недель назад в качестве основного референса военной драмы Сэма Мендеса 1917 (UPI) виделся фильм Анджелины Джоли НЕСЛОМЛЕННЫЙ. Однако последние успехи картины на наградном поприще заметно повысили ее узнаваемость и ожидаемость у российской аудитории. В качестве нового ориентира тут замаячил ДЮНКЕРК Кристофера Нолана, однако более вероятным видится вариант стабильного и долгого проката с дополнительным импульсом после церемонии вручения «Оскаров».

Дмитрий НЕКРАСОВ, выпускающий редактор БК: «В отличие от БЕРДМЭНА здесь есть, по крайней мере, одна очевидная монтажная склейка, но поскольку камера движется за героями неотступно, в зрительном зале создается ощущение полного погружения в происходящее, как будто играешь в компьютерную игру (остается пожалеть, что у релиза нет 3D-формата). Эффект «одного кадра» работает безотказно, и за счет него смотреть картину нескучно на протяжении всего хронометража, хотя в некоторые моменты на экране почти ничего не происходит. Да и в целом «эпика», как в военно-исторических блокбастерах, здесь нет. Зато получилась универсальная, лишенная ура-патриотизма история, которой легко может сопереживать любой зритель, даже не знакомый с событиями Первой мировой войны».

Карту номинаций на «Оскар» попробует разыграть и очередная экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (SPPR), но здесь нарочитая костюмированность постановки может сыграть определенную сдерживающую роль. В результате основной аудиторией фильма, скорее всего, станет избирательная публика крупных городов с преобладанием в ней женского сегмента.

Ценители жанрового кино получат новое предложение в лице фильма ужасов ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (PRD). Маркетинговые материалы продают фильм в духе работ модных нынче режиссеров Ари Астера и Роберта Эггерса, хотя сама история в представлении отечественной публики несет в себе и фэнтезийные элементы, что обычно воспринимается неплохо. Еще одним новым фэнтезийным проектом станет картина ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЕК (CPF).

На семейную публику постарается сработать мультфильм PLAYMOBILE ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ (EXP), несколько напоминающий анимационную франшизу ЛЕГО, но с менее узнаваемыми персонажами. Кроме того, на экраны выйдет мультфильм МЕГАЩЕНКИ. МОГУЧИЕ ЛАПЫ И СКАЗКА О ДВУХ НЕЛЛАХ (PNR).

На молодежную аудиторию, стремящуюся добиться в жизни успеха, но при этом сохранить собственное «я», постарается сработать драма ЯРДЫ (PIFD), нацеленная в значительной степени на региональную публику.

Также зрители смогут посмотреть триллер ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ (VLG), мелодраму МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ (RWV), драмеди РОЗОВОЕ И КОЛОКОЛЬЧИК (KNLG), а также биографическую драму ТАНЕЦ С САБЛЯМИ (MFС). Начиная с 1 февраля зрители смогут увидеть 112-й выпуск МУЛЬТА В КИНО: СНЕЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ (MVK).

28.01.2020 Автор: Семен Брожитов