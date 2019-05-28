Обзор новинок проката на уикенде 30 мая − 2 июня

Если начало мая прошло при доминировании кинокомикса МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, то в его завершающей части внимание широкой аудитории мейстрима должны привлечь сразу два проекта: мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI) и ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (CAO).

Превью-показы сиквела анимационной франшизы от Illumination Entertainment начались еще 25 мая, а сама картина рассчитывает поддержать успех первой части бренда и по итогам российского проката все-таки преодолеть рубеж сборов в 2 млрд рублей. Способствовать этому должны масштабнейшая маркетинговая кампания и начинающиеся летние каникулы. Хотя, судя по снижению сборов на превью-показах и в Великобритании, сделать это будет непросто.

В свою очередь, новая часть франшизы о гигантском чудовище целит в поклонников масштабных визуальных эффектов и является своеобразной предтечей предстоящей ожидаемой схватки Годзиллы и Конга.

Также зрители смогут посмотреть номинанта Берлиского кинофестиваля – новую работу Фатиха Акина ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА (RUR), историческую мелодраму КУРИОСА (PVZGL), байопик о секте Чарльза Мэнсона ТАК СКАЗАЛ ЧАРЛИ (TNL) и комедию ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА (ZK).

28.05.2019 Автор: Семен Брожитов