Обзор новинок проката на уикенде 30 ноября – 3 декабря

Осень стала крайне успешным временем для отечественных проектов. И в последний ее уикенд еще одна российская картина способна сыграть значимую роль на рынке. Исторический эпос ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (CP) визуально выполнен в стилистике 300 СПАРТАНЦЕВ, получит сеансы в премиальных форматах и поддержан мощной маркетинговой кампанией. Все это должно обеспечить ему лидирующие позиции на дате.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Кино, безусловно, получилось, хотя есть опасения, что далеко не все зрители поймут, что этот фильм надо смотреть, не задумываясь о его соответствии историческим событиям. Потому что это далеко не ВИКИНГ с его мрачной достоверностью, а полная ему противоположность – цветастое зрелищное фэнтези с нарочитыми спецэффектами (привет ТУРЕЦКОМУ ГАМБИТУ) и очень яркой картинкой. Похоже, это первая успешная попытка наших кинематографистов создать то, что давно делают в Голливуде с древнегреческими, древнеримскими или скандинавскими мифами. По легкости восприятия и концентрации экшна все это напоминает последние кинокомиксы Marvel, вот только юмора в ЛЕГЕНДЕ О КОЛОВРАТЕ в разы меньше».

Весьма неординарно выглядит драматический боевик ИНОСТРАНЕЦ (PRD). Его сюжет, рассказывающий об отце, мстящем за смерть дочери, кажется простым и несколько избитым, но главную роль в картине исполняет Джеки Чан, которого аудитория привыкла видеть в жизнерадостных комедиях. И это придает фильму оригинальности.

Еще один любопытный проект российских кинематографистов – хоррор-триллер КОНВЕРТ (NKI) – может похвастаться изысканным трейлером, уже отмеченным рядом международных кинофорумов и напоминающим работы Дэвида Линча и Дэвида Финчера. Однако сам концепт фильма он не раскрывает, что может послужить препятствием для восприятия проекта аудиторией мейнстрима. В ролике фэнтезийного триллера АТЛАНТИДА (EXP), наоборот, раскрыли практически весь сюжет. Впрочем, картинка у фильма красивая, да и всякого рода монстры в этом году востребованы публикой.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «АТЛАНТИДА относится к тому типу проектов, которые на экране выглядят дороже, чем стоили на самом деле. Для независимого дистрибьютора такая картина – безусловная удача. Конечно, это не Голливуд, но крепкое европейское кино, которому удается быть похожим на качественные американские фильмы. И это не удивительно, ведь сложный концепт, сочетающий экшн-хоррор, мрачный романтизм и фэнтези, перенесен на экран уверенной рукой человека, работавшего в Голливуде. И пусть на экране всего три актера, но ни скуки от многочисленных диалогов, ни ощущения камерности от съемок в замкнутом пространстве нет и в помине. Лента держит в напряжении в течение всего повествования, однако есть сомнения, что широкая аудитория легко считает многозначный финал».

У мелодрамы ДЫШИ РАДИ НАС (VLG) референс довольно очевиден. Это картина ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА. Впрочем, в отличие от работы Эдди Редмэйна и Фелисити Джонс, новинка пока на важнейшие кинематографические награды не выдвигается.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Трейлеры обещали нечто более легкое, да и романтики в картине не так много, как предполагалось. Без пресловутых режиссерских манипуляций ради вышибания у зрителя слезы тоже не обошлось. И все равно получилось неплохое кино: красивое, воодушевляющее, с очень правильным человеческим посылом. С одной стороны, это рассказ о преданной женщине, которая поддерживает мужа-инвалида и семью, полностью отдавая себя этому делу. С другой стороны, это история борьбы сильного человека с болезнью, неверием и самим собой. Все снято с размахом, вот только не помешало бы немного подсократить хронометраж».

На второй неделе ТАЙНЫ КОКО непросто придется российскому мультфильму КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ! (MVK). По сюжету картина напоминает ЭМОДЖИ ФИЛЬМ и является полнометражной версией мультсериала, идущего с 2015 года на телеканале СТС и специализированных детских каналах, в том числе зарубежных.

Также публике будут предложены документальный фильм ГОРОД КОШЕК (AOF), французская комедия И СМЕХ, И ГРЕХ (MG), комедийный экшн МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР (LUX), черная комедия НАТУРАЛЬНЫЕ УПЫРИ (CAE), казахская драма ОНА (FOX), французская криминальная драма СТРАСТЬ И ВЕРНОСТЬ (RWV) и французская драма СУКА-СУДЬБА (KNLG/CDL).

28.11.2017 Автор: Семен Брожитов