Обзор новинок проката на уикенде 23–26 февраля

Праздничный уикенд Дня защитника Отечества по части новинок индустрия решила отдать на откуп российскому кино. Главную скрипку на дате должен сыграть супергеройский фильм ЗАЩИТНИКИ (CRP). Для отечественного кинопрома это фактически первый крупный проект в данном жанре.

Масштабная у новинки на российском рынке получилась и маркетинговая составляющая, активная часть которой началась еще в октябре, когда картина была с успехом представлена на Comic Con Russia. Но прокатчик не ограничивал целевую аудиторию лишь молодежью. Трейлеры фильма крепились не только перед собратьями по жанру – БЭТМЕНОМ ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ и ОТРЯДОМ САМОУБИЙЦ, но также и перед серьезной драмой для возрастной публики ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, и перед таким мейнстримовским проектом, как ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ, и перед мультфильмом ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН.

Телевизионная активность маркетинга картины также не только охватывает молодежные каналы СТС, ТНТ и «Пятница!». Ролики фильма были размещены и на Первом канале. Все указывает на то, что узнаваемость проекта должна находиться на высоком уровне, а в этом случае, как показывают результаты ПРИТЯЖЕНИЯ и НЕВЕСТЫ, есть шансы, что традиционный скептицизм значительной части российской киноаудитории по отношению к отечественной продукции может смениться здоровым интересом. И тематически подходящий праздник дает для этого хорошую возможность. Только не стоит забывать, что множители уикенда у всех фильмов на дате будут аномально низкими, поэтому быка за рога надо брать сразу. Времени на раскачку может и не оказаться.

Гораздо скромнее кассовый потенциал у двух других российских картин. ВУРДАЛАКИ (CP) своими маркетинговыми материалами, а также известным литературным первоисточником пытается напомнить публике об успехе ВИЯ. Однако отклик зрителей на новинку выглядит заметно скромнее. В свою очередь, романтическая комедия ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙПОВОРОТ (NKI), которая является сиквелом прошлогоднего фильма ОДНОКЛАССНИЦЫ, может пасть жертвой негативного «сарафана» предшественника. И, возможно, зрительские отзывы на первую часть франшизы не имели бы столь большого значения (все-таки в праздничный уикенд подобная продукция всегда пользуется спросом), но у публики будет альтернатива в лице комедии ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, у которой с «сарафаном» все хорошо.

Уход с даты исторической мелодрамы ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА может благотворным образом сказаться на сборах биографической картины ДЖЕКИ (CPRG), рассказывающей о жене президента США – Жаклин Ли «Джеки» Бувье Кеннеди Онассис. Зрителями проекта должны стать преимущественно женщины, проживающие в крупных городах. Способствовать же привлечению их внимания будут известные имена Натали Портман и продюсера картины Даррена Аронофски, а также награды и номинации престижного Венецианского кинофестиваля, Гильдии актеров, Голливудской ассоциации иностранной прессы и Американской академии кинематографических искусств и наук.

Также на рынок будут выпущены хоррор ПРИЗРАКИ ЭЛОИЗ (LUX), драмеди ТОНИ ЭРДМАНН (RR) и документальный фильм о Борисе Немцове СЛИШКОМ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CDK).

21.02.2017 Автор: Семен Брожитов