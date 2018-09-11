Обзор новинок проката на уикенде 13 – 16 сентября

Благодаря стартующему фантастическому экшну ХИЩНИК (FOX) предстоящий уикенд в российском прокате способен стать более кассовым, чем предшественник. С одной стороны, в последнее время рынок многократно наблюдал снижение зрительского интереса к попыткам возродить старые франшизы: результаты БРИДЖИТ ДЖОНС 3, MAMMA MIA! 2 и ТАКСИ 5 вряд ли порадовали прокатчиков и кинотеатры. С другой – все-таки преданность культовым брендам со стороны киноманской аудитории обычно бывает крепче. Премьера новинки состоялась на продолжающемся сейчас кинофестивале в Торонто, где ажиотаж вокруг нее был весьма заметен. Неплохие у проекта уровни ожидания и в России. По ним он несколько обходит прошлогодний космический хоррор ЖИВОЕ. Помочь ХИЩНИКУ могут и присутствующие премиальные форматы. В этом отношении он напоминает другой сентябрьский релиз – РИДДИК. А если уж совсем повезет, то следующим ориентиром для проекта могут стать стартовые сборы ЧУЖОГО: ЗАВЕТ.

Российский кинематограф в предстоящий уикенд предложит зрителям посмотреть новую «народную» комедию СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (CRP). Авторы новинки явно ориентировались на успех ГОРЬКО!, но дважды войти в одну реку невозможно, и было бы неплохо, если бы картине удалось повторить сборы фильма ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. Еще одним проектом отечественных производителей станет драма ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (CP), которая затрагивает непростые отношения отцов и сыновей.

В последнее время картины в стилистике герл-пауэр появляются на киноэкранах с завидной регулярностью. Новым представителем направления станет фильм БАГРОВАЯ МЯТА (MG). Каких-то особо эффектных боевых сцен в маркетинге проекта замечено не было, так что повторение результатов КОЛОМБИАНЫ или НОКАУТА было бы уже хорошим результатом.

В отсутствие крупной студийной анимации семейную публику продолжат развлекать независимые проекты. В предстоящий уикенд таковым станет мультфильм БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (NKI), название которого несколько перекликается с выходившим два года назад БОЛЬШИМ СОБАЧЬИМ ПОБЕГОМ, хотя никакой связи между этими картинами нет.

Также посетители кинотеатров смогут посмотреть триллер о захвате заложников БЕЛЬКАНТО (PRD), комедийный вестерн ДЕВИЦА (RR), криминальную комедию МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ (VLG), документальные фильмы КУСАМА: БЕСКОНЕЧНЫЕ МИРЫ (CDK) и СЕКС МОДА ДИСКО (PNR), а также 80-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

11.09.2018 Автор: Семен Брожитов