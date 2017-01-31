Обзор новинок проката на уикенде 2 – 5 февраля

После ухода со 2 февраля ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ предстоящий уикенд в российском прокате в части новинок выглядит откровенно сиротливо. А настроение кинотеатров во многом будет зависеть от того, как вторую неделю отработает ПРИТЯЖЕНИЕ.

Из свежих картин наиболее крупным (хоть и жанровым) релизом выглядит хоррор ЗВОНКИ (CPP). Это попытка возродить еще одну «пыльную» франшизу, пик популярности которой пришелся на нулевые годы. Маркетинговые материалы новинки не демонстрируют ничего принципиально нового, но для молодежной аудитории, уже сходившей на ПРИТЯЖЕНИЕ или в принципе не планирующей смотреть фильм Федора Бондарчука, альтернатив не так уж и много.

По идее, на школьников и семейную аудиторию должно быть направлено фэнтези ГОЛОС МОНСТРА (VLG). Однако полученный проектом высокий возрастной рейтинг 16+ может насторожить некоторых родителей. В остальном картина выглядит в меру драматично, в меру зрелищно, радуя хорошими визуальными эффектами.

На подростков ориентирована фантастическая романтика КОСМОС МЕЖДУ НАМИ (PRD). Но здесь, правда, нет инопланетян, и возрастной рейтинг 16+ не способствует привлечению целевой аудитории. Тягаться с ПРИТЯЖЕНИЕМ, маркетинг которого продолжится и на второй неделе проката, новинке будет крайне трудно.

Джеки Чан и Джонни Ноксвилл пригласят поклонников приключенческих комедий на просмотр фильма ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ (EXP). В целом новинка мало чем отличается от более ранних работ азиатской звезды, таких как ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ или ЧАС ПИК. С другой стороны, публика, которая приходит на картины Джеки Чана, обычно не обманывается в своих ожиданиях.

Отечественный кинопром на дате будет представлен комедией Ильи Учителя с Дмитрием Дюжевым ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ (CRP). Маркетинговые материалы представляют новинку смесью «народной» комедии, фарса и пародии. Вряд ли такое сочетание всерьез заинтересует обитателей крупных городов, но в регионах у проекта может найтись свой зритель.

В свою очередь один из хитов прошлогоднего итальянского проката ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (EXP), наоборот, рассчитан на жителей мегаполисов. Особенно тех, кому в свое время понравилась ИГРА В ПРАВДУ.

Ценители спортивных драм смогут посмотреть основанную на реальных событиях картину ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ (CPF), являющуюся продюсерским проектом Мартина Скорсезе. Поклонникам фантастических триллеров будет предложен фильм ТРАНСФОРМАЦИЯ (MD) с Нуми Рапас и Питером Стормаре, а те, кто соскучился по хулиганским комедиям, смогут увидеть СУПЕРСТЮАРДА (KNLG).

Также на рынок будут выпущены документальная драма САФАРИ (CPRG), драматический триллер КОММИВОЯЖЕР (PVZGL) и 46-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

31.01.2017 Автор: Семен Брожитов