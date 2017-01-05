Обзор новинок проката на уикенде 5 – 8 января

В разгар «новогодней битвы» на экраны российских кинотеатров выйдет самый ожидаемый фильм этого периода времени – КРЕДО УБИЙЦЫ (FOX), снятый по мотивам популярной серии компьютерных игр. Подобные проекты традиционно неважно идут в Америке, но во всю разворачиваются на международных рынках. Недавним примером может послужить ВАРКРАФТ, уровень ожидания которого лишь ненамного превосходит новинку. У КРЕДО УБИЙЦЫ также есть формат IMAX и с точки зрения наиболее киноходящей аудитории концепт фильма, объединяющий исторический эпос, экшн и фантастику, да еще и со звездами мирового уровня – может служить отличной приманкой в праздники.

Также вполне подходит для новогодних каникул и семейная фантастика МОНСТР–ТРАКИ (CPP), которая, благодаря возрастному рейтинг 6+, способна поддержать интерес к походам в кино той части зрителей, которая не сможет пойти на КРЕДО УБИЙЦЫ. По своему концепту новинка напоминает УЖАСТИКОВ, сочетая присутствие монстров и подростковый юмор.

Франко-македонская картина БЕЗ ТОРМОЗОВ (VLG) станет единственным новой иностранной комедией широкого проката в период «новогодней битвы». Данный факт вполне благоприятен для праздничного времени, когда все хотят развлекаться. Тем более, что помимо юмора в картине присутствует и гоночный драйв.

Кроме того, на экранах появится французский фильм ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ (CPRG) и 44-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

05.01.2017 Автор: Семен Брожитов