Обзор новинок проката на уикенде 9–12 февраля

Предстоящий уикенд по своей структуре очень напоминает четырехдневку двухлетней давности, когда на экраны выходили ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО, KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА и ГУБКА БОБ В 3D. Удачное сочетание проектов, работающих на женскую, мужскую и семейную аудитории дало тогда отличный результат. Сейчас ситуация выглядит похоже. Женщин попытается привлечь НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI), мужчин – ДЖОН УИК 2 (CP), а семейную публику – ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (CAO).

НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ выходит в нашей стране на фоне крайне негативного отношения части зрителей к первому фильму. В отличие от него, комментарии к трейлерам новинки преимущественно наполнены злым сарказмом и иронией. А уровень ее ожидания более чем в четыре раза ниже предшественника. Безусловно, у франшизы осталась группа преданных поклонников, которые в обязательном порядке пойдут на сиквел в кинотеатры. Но снижение сборов обещает быть приличным.

Обратная ситуация с продолжением ДЖОНА УИКА. Предыдущая часть франшизы появилась в графике релизов в самый канун Новогодней битвы 2015 года. А ее прокатчик с огромным трудом продвигал роспись фильма, стремясь разместить свой проект хотя бы минимальным количеством сеансов. Но даже при этом картина удивила кинотеатры хорошей заполняемостью залов, заработав в итоге с учетом СНГ 150,6 млн рублей и репутацию добротного брутального экшна. Сиквел прокатывает мэйджор, а это значит, что и маркетинг, и роспись у него на более высоком уровне. Выросли и уровни ожидания новинки, которые указывают, что в первый уикенд она вполне могла бы побороться за сборы ДЖЕКА РИЧЕРА 2. Но спутать карты могут широкие превью-показы ОБИТЕЛИ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА, которые начнутся в пятницу.

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН визуально выполнен в стилистике первого фильма франшизы и наполнен все тем же киноманским юмором, который отлично работает в англоязычных странах, но не всегда у нас. Принципиальными отличиями, пожалуй, можно считать наличие у новинки формата IMAX, а также большую сфокусированность на бренде Бэтмена. При этом уровень ожидания сиквела чуть ниже.

Также на рынок будут выпущены криминальная драма ДОРОГА ЧЕСТИ (KNLG), итальянская комедия КТО ЭТИ ЛЮДИ? (PLK), российско-болгарская картина ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ (СRP), франко-германская драма ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ В АРАНХУЭСЕ (RR) и сборник короткометражек LOVE IS... (UTP).

07.02.2017 Автор: Семен Брожитов