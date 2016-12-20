Обзор новинок проката на уикенде 22–25 декабря

Спустя два года после в чем-то экспериментальных ЕЛОК 1914 российским зрителям предлагают вернуться к истокам франшизы. Именно на традиционности «тех самых» ЕЛОК 5 (FOX/BZL) делается акцент в маркетинговых материалах фильма. Новинка, очевидно, будет пользоваться повышенным спросом в регионах, но вот в мегаполисах у нее будут серьезные соперники.

Прежде всего это ПАССАЖИРЫ (WDSSPR), которые фактически продают крайне любопытный концепт «ТИТАНИК в космосе». Очень красивая картинка, изобретательные визуальные эффекты, две звезды и много романтики способны заинтересовать молодежную аудиторию обоих полов. В то же время нельзя не отметить значительное количество отечественных хейтеров Дженнифер Лоуренс, а также крайне негативные отзывы американской прессы, чей рейтинг фильма находится лишь в районе 30%. В чем-то ситуация напоминает ТРОН: НАСЛЕДИЕ, который при всей своей филигранной визуальности и на пике популярности формата 3D так и не вышел за рамки крепкого жанрового кино. Уровень ожидания новинки все-таки несколько выше, чем был у работы Джозефа Косински, но формат IMAX отсутствует.

ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ (FOX) – семейное фэнтези, которое в праздничный период традиционно пользуется спросом у аудитории. Тем более что после ПРИЗРАКА творческий тандем Александра Войтинского и Федора Бондарчука может являться определенным признаком качества. Однако у новинки нечеткое позиционирование по целевой аудитории. Детям история может показаться излишне взрослой, а взрослым, наоборот, слишком детской. Прокат картины начнется в субботу.

Кроме того, на экранах появятся британский триллер НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (CPF), американская семейная комедия ГИББИ (KNLG/АКМ), российская драма ОХОТНИКИ (HF), комедия РЫБА-МЕЧ (PVZGL) и 43-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

20.12.2016 Автор: Семен Брожитов