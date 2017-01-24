Обзор новинок проката на уикенде 26 – 29 января

2017 год для российского кино начался очень хорошо. Кассовые сборы ВИКИНГА вплотную приблизились к 1,5 млрд рублей, на прошлой неделе отлично стартовала НЕВЕСТА, а уже в предстоящий уикенд на экраны выйдет новый отечественный блокбастер ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR).

По сюжету картина напоминает РАЙОН№9 и франшизу ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ, но с национальным колоритом. У нее масштабнейшая и разнообразная маркетинговая кампания, продающая не очередной ответ ничего не спрашивающему Голливуду, а именно современное технологичное национальное крупнобюджетное фантастическое кино. Собственно говоря, главный риск подобных проектов в том, что они рассчитаны в первую очередь на молодежную аудиторию, которая все еще весьма нелояльна к российским фильмам. Но кассовую отметку прошлогоднего ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ новинка должна легко преодолевать.

На семейную публику нацелена франко-канадская анимационная картина БАЛЕРИНА (VLG). Несмотря на независимый характер постановки, качество анимации у нее находится на очень высоком уровне. Однако акцент на балетной тематике может ограничить желание мальчишек посмотреть фильм. В Америке проект выйдет под более нейтральным тайтлом Leap!

Мария МУХИНА, главный редактор БК: «Мультфильм действительно очень качественный и классический с точки зрения истории, воспитательных моментов. Он будто старается следовать традициям Disney. В этом плане не о чем беспокоиться – родители, которые приведут детей, окажутся удовлетворены тем, что создатели предлагают их отпрыскам, «сарафан» будет адекватным доброй и в хорошем смысле наивной анимационной ленте. При этом, что интересно, в самом мультфильме перекос в сторону девчачьей тональности хоть и наличествует, но не такой сильный, как в промоматериалах».

Довольно экзотичным получается релиз новой работы Мартина Скорсезе МОЛЧАНИЕ (CP). Историческая драма о неудачной попытке привить христианство в Японии выйдет только на языке оригинала с субтитрами. Такое решение еще больше сузит и без того не самую мейнстримовскую аудиторию новинки. Однако поклонников творчества знаменитого режиссера это не должно остановить.

Еще одним релизом «Централ Партнершип» на дате станет французская картина СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (CP) с Жаном Рено в главной роли. У прокатчика уже есть положительный опыт работы с французскими комедиями, например, франшизой SUPERНЯНЬ. Но в данном случае аудитория новинки явно кажется постарше.

Также на рынок будут выпущены еще две российские картины: романтическая комедия С ПЯТИ ДО СЕМИ (PRD), успешно демонстрировавшаяся на ряде кинофестивалей, и ДЖОКЕР (KNLG), снятый по рассказам Антона Чехова.

24.01.2017 Автор: Семен Брожитов