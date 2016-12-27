Обзор новинок проката на уикенде 29 декабря – 1 января

В последний уикенд уходящего года все новые крупные релизы будут исключительно российскими. Главная ставка индустрией делается на ВИКИНГА (CP). Семь лет работы, огромный производственный бюджет, масштабнейшая маркетинговая кампания и звезды первой величины во главе с Данилой Козловским – вся эта квинтэссенция постарается привлекать внимание зрителей на протяжении продолжительных новогодне-рождественских праздников. Для отечественного фильма у проекта очень высокие уровни ожидания, а минимальное количество хейтеров позволяет надеяться, что аудиторией картины станет и молодежный сегмент публики.

На подмогу ДЕДУ МОРОЗУ. БИТВЕ МАГОВ в предстоящий уикенд придет СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3 (UPI). У нового фильма франшизы сменился прокатчик, а сам триквел характеризуется красивой картинкой, что стало уже традицией для Wizart Animation. С другой стороны, судя по роликам, юмора у проекта вновь может быть не очень много.

В воскресенье, 1 января, начнется полноценный прокат еще одной знаменитой новогодней анимационной франшизы про трех богатырей. Новый фильм называется ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (NKI), а его первые превью-показы состоялись еще в прошедшие выходные. У новинки присутствует ряд сюжетных новшеств, хотя в целом вся визуальная составляющая осталась без существенных изменений.

Кроме того, на экранах появятся канадская драмеди 3 СЧАСТЛИВЫХ ПОРОСЕНКА (RR), американская мелодрама РОЖДЕСТВО, ОПЯТЬ (CNF), сборник короткометражек FUTURE SHORTS: МЕТАМОРФОЗЫ (UTP) и итальянская комедия ЗИМНЯЯ СКАЗКА, ИЛИ КОРОЛЕВА, ПОТЕРЯВШАЯ ИМЯ (PLK).

27.12.2016 Автор: Семен Брожитов