Трейлеры новинок уикенда: «Оборотни внутри» лидируют по всем показателям

Предстоящий уикенд, судя по всему, пополнит ряды кассовых аутсайдеров текущего года. Крупных новинок по-прежнему не предвидится, поскольку рынок находится в ожидании комикс-блокбастера Marvel. В этот раз рассмотрим показатели трейлеров фильмов СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI), ОБОРОТНИ ВНУТРИ (CP), БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ (CPF), ДЖЕТЛАГ (BN).

Ролик триллера СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА, уже пятого фильма франшизы, по нашим данным, не имел прикреплений к другим релизам в кинотеатрах. На YouTube трейлер картины, опубликованный на трех различных каналах, накопил 932 тыс. просмотров (21 700 лайков и 810 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 5 046 просмотров.

В свою очередь трейлер комедийного фильма ужасов ОБОРОТНИ ВНУТРИ шел хардлоком к картине СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. За счет этого в кинотеатрах его могли увидеть более 12 тыс. человек. На трех различных YouTube-каналах ролик новинки смог заполучить более 4 млн просмотров (6 504 лайка и 265 дизлайков). На «КиноПоиске» дублированный ролик посмотрели 2 973 раза.

Трейлер фантастического проекта БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ в кинотеатрах крепился к фильмам СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС и АМНЕЗИЯ. В результате, общий потенциальный охват аудитории у него составил 84 тыс. зрителей. На YouTube ролик аккумулировал 805 тыс. просмотров с трех каналов (5 311 лайков и 866 дизлайков). Еще 12 296 просмотров можно добавить к этому с «КиноПоиска».

У ролика российской мелодрамы ДЖЕТЛАГ оказался довольно длинный список проектов, к которым он прикреплялся: это ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН, СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, АФФЕКТ и ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ. В итоге, общий охват аудитории у трейлера в кинотеатрах составил 29 тыс. человек. К этому можно добавить 36 тыс. просмотров с трех YouTube-каналов (489 лайков и 42 дизлайка) и 1 876 просмотров на «КиноПоиске».

29.06.2021 Автор: Дмитрий Некрасов