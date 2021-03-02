Трейлеры новинок уикенда: охват «Райи» в кинотеатрах составил 11,3 млн человек

Продолжаем анализировать показатели трейлеров фильмов, которые выходят в российский прокат. В этот раз остановимся на роликах проектов РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP), РАШН ЮГ (SPPR), ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI) и БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP).

Лидером предстоящего уикенда должен стать новый мультфильм студии Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Трейлер анимационного проекта в кинотеатрах, по нашим данным, был прикреплен всего к трем релизам: ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, ДУША и СПАСИТЕ КОЛЮ! Но широкая посещаемость этих картин дала новинке внушительный потенциальный охват аудитории, который составил 11,3 млн зрителей. На YouTube самый популярный ролик анимации получил 844 тыс. просмотров (23 тыс. лайков, 574 дизлайка), а на «КиноПоиске» – 23 тыс.

Первый мартовский уикенд ознаменуется выходом сразу трех российских ромкомов. Наиболее популярным среди них должен стать фильм ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Ролик картины шел хардлоком к таким релизам, как ОГОНЬ, КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ, РОДНЫЕ и БАТЯ. В кинотеатрах его могли увидеть 4,7 млн человек. Внушительное число просмотров у трейлера и на YouTube – порядка 2 млн (14 тыс. лайков, 756 дизлайков). А на «КиноПоиске» финальный ролик проекта посмотрели 22 тыс. раз.

Еще одной отечественной комедией среди новинок станет РАШН ЮГ. Трейлер картины крепился к релизам ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ, ОХОТНИК НА МОНСТРОВ, РОДНЫЕ и LOVE. Общий охват аудитории ролика составил 2,8 млн человек. На YouTube трейлер картины накопил 1,2 млн просмотров при очень низком числе одобрений: всего 541 лайк и 201 дизлайк. На «КиноПоиске» ролик посмотрели всего 7 тыс. раз.

Ролик фильма ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ в кинотеатрах шел хардлоком лишь к одному проекту – СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ, и охват аудитории составил всего 100 тыс. зрителей. На YouTube у трейлера нового фильма Романа Каримова 123 тыс. просмотров (1,8 тыс. лайков, 270 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 9 тыс.

Трейлер спортивной драмы БЕЛЫЙ СНЕГ получил более широкое крепление в кинотеатрах: ролик демонстрировался перед такими фильмами, как РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ, ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984, ДЕНЬ ГОРОДА, ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ, ЗОЯ и LOVE. Соответственно, увидеть трейлер новинки в кинозалах могли 2,9 млн человек. В Интернете у ролика более скромные показатели. На YouTube наиболее популярный трейлер набрал 63 тыс. просмотров (1,3 тыс. лайков, 515 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 13 тыс.

02.03.2021 Автор: Дмитрий Некрасов