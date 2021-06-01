Трейлеры новинок уикенда: «Тихое место 2» и «Круэлла» делят лидерство в офлайн и онлайн

На этой неделе в кинотеатрах будет не очень много новинок. При этом одна из них уже успешно демонстрируется в превью-формате. В этот раз будем анализировать показатели трейлеров фильмов ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP), КРУЭЛЛА (WDS) и ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА (PRD).

Хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 уже успел ударно отработать в превью-формате на прошедших выходных. Тем не менее, предстоящий уикенд станет для него полноценным стартом. Ролики новинки, по нашим данным, крепились в кинотеатрах к картинам СКАНДАЛ, ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА и ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО. В результате потенциальный общий охват аудитории у этих трейлеров составил 1,5 млн человек. Ролик фильма, опубликованный на трех разных YouTube-каналах, получил в общей сложности 5,7 млн просмотров (на троих у них 45 793 лайка и 1 047 дизлайков). А на «КиноПоиске» самый востребованный трейлер был просмотрен более 1 млн раз.

Трейлеры нового диснеевского проекта КРУЭЛЛА шли хардлоком только к двум релизам: РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН и МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Но это дало новинке довольно внушительный охват аудитории в кинотеатрах, который превышает 4,5 млн человек. На YouTube цифры проекта чуть поскромнее: три ролика в совокупности получили 2,7 млн просмотров (52 400 лайков и 1 878 дизлайков). В то время как на «КиноПоиске» самый популярный трейлер посмотрели 50 811 раз.

У ролика триллера ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА, по нашим данным, не было хардлоков в кинотеатрах. На различных YouTube-каналах три трейлера картины набрали 149 тыс. просмотров (4 660 лайков и 226 дизлайков), а на «КиноПоиске» дублированный ролик получил лишь 1 331 просмотр.

01.06.2021 Автор: Дмитрий Некрасов