Трейлеры новинок уикенда: охват «Прабабушки» в кинотеатрах составил 7,9 млн человек

Предстоящий уикенд будет очень скудным на новинки с высоким кассовым потенциалом. Среди них будет выделяться только российская комедия. В этот раз рассмотрим трейлеры фильмов ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP), АНГЕЛ МЕСТИ (MG), ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ (CPF), ВОСЕМЬ СОТЕН (SBF) и СОПРОТИВЛЕНИЕ (EXP).

Ролик отечественной комедии ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО появился в конце декабря, и с того времени шел хардлоком в кинотеатрах к четырем релизам: ОГОНЬ, БАТЯ, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО и ЧЕРНОБЫЛЬ. Благодаря этому общий потенциальный охват аудитории составил 7,9 млн человек. Опубликованный на YouTube-канале Александра Реввы трейлер набрал 1,8 млн просмотров (14 тысяч «лайков» и 1,9 тысячи «дизлайков»). А на «КиноПоиске» его просмотрели 43 565 раз.

У трейлера боевика АНГЕЛ МЕСТИ, по нашим данным, не было хардлоков в кинотеатрах. Зато на YouTube три ролика проекта в совокупности набрали более 1,1 млн просмотров (на троих у них 3364 «лайка» и 2081 «дизлайк»). В то время как на «КиноПоиске» дублированный трейлер картины просмотрели 4737 раз.

Трейлер анимационного проекта ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ был прикреплен к фильмам АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ, СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ и ЗОЖ. В результате в кинотеатрах его могли увидеть всего порядка 40 тысяч зрителей. На YouTube три ролика картины в общей сложности получили 637 тысяч просмотров (838 «лайков» и 206 «дизлайков»), а на «КиноПоиске» – 4047.

Не было хардлоков в кинотеатрах у китайской картины ВОСЕМЬ СОТЕН, ставшей самой кассовой в мировом прокате в 2020 году. При этом на YouTube самый популярный ролик фильма был просмотрен 389 тысяч раз (11 тысяч «лайков» и 382 «дизлайка»). К этому можно добавить 23 370 просмотров трейлера на «КиноПоиске».

Ролик биографической драмы СОПРОТИВЛЕНИЕ демонстрировался в кинотеатрах перед такими картинами, как МИНАРИ, ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ и ВЕЛИКИЙ. Таким образом, общий потенциальный охват аудитории у него составил 124 тысячи человек. Еще 284 тысяч просмотров набрали три ролика картины, опубликованные на YouTube (7903 «лайка» и 364 «дизлайка»), а на «КиноПоиске» дублированный трейлер фильма получил 1914 просмотров.

04.05.2021 Автор: Дмитрий Некрасов