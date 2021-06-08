Трейлеры новинок уикенда: «Заклятие 3» и «Красный призрак» поделили лидерство

Предстоящий уикенд будет расширенным и праздничным, а значит, возможностей для посещения кинотеатров у аудитории будет больше. Тем не менее, пока российский прокат остается без больших блокбастеров, поскольку все новинки будут рассчитаны на отдельные зрительские сегменты. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI), ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP), КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CRP) и КУЛЬТОВЫЕ ТУСОВЩИКИ (PIFD).

У трейлеров триквела известной хоррор-франшизы, по нашим данным, не было прикреплений к другим проектам в кинотеатрах. Зато на YouTube три ролика проекта накопили в общей сложности 4,8 млн просмотров (22 903 лайка и 419 дизлайков). А на «КиноПоиске» наиболее популярный трейлер был просмотрен 43 031 раз.

Не было хардлоков и у ролика экшн-комедии ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ. Опубликованный на трех разных YouTube-каналах трейлер фильма получил 623 тыс. просмотров (5 511 лайков и 463 дизлайка). В то время как на «КиноПоиске» дублированный ролик посмотрели 13 389 раз.

Трейлер военной картины КРАСНЫЙ ПРИЗРАК крепился к таким проектам, как ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ, ЗОЯ, БЫВШАЯ, БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ, ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ и ИВАНОВО СЧАСТЬЕ. В результате его охват в кинотеатрах превысил 1,2 млн человек. Точно такая же цифра накопилась у новинки и на YouTube – три ролика там набрали 1,2 млн просмотров (6 908 лайков и 934 дизлайка). К этому можно прибавить 27 725 просмотров трейлера на «КиноПоиске».

Ролик музыкальной комедии КУЛЬТОВЫЕ ТУСОВЩИКИ шел хардлоком к фильму ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ. Это дало ему охват в 53 тыс. зрителей в кинотеатрах. На YouTube три ролика проекта в совокупности получили 29 243 просмотра (680 лайков и 199 дизлайков). А на «КиноПоиске» дублированный трейлер посмотрели всего 735 раз.

08.06.2021 Автор: Дмитрий Некрасов