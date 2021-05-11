Трейлеры новинок уикенда: у «Кролика Питера 2» лучший охват для зарубежного кино в 2021 году

Уикенд, стартующий с 13 мая, должен вернуть в отечественные кинотеатры голливудский контент после его отсутствия на длинных майских праздниках. Но и без российского кино не обойдется. В этот раз проанализируем показатели трейлеров фильмов КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP); ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI); ИВАНОВО СЧАСТЬЕ (CRP) и СКАЖИ ЕЙ (WDS).

Основным релизом предстоящей недели должен стать семейный проект КРОЛИК ПИТЕР 2, который, как и многие другие многобюджетные голливудские картины, не раз менял дату старта из-за пандемии коронавируса. Поэтому первый хардлок трейлера фильма можно было заметить еще в декабре 2019 года. В целом ролик ленты был прикреплен к таким релизам, как ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ, МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ, ЛЕД 2, БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ, КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ, КОНЕК-ГОРБУНОК и ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ. В итоге общий потенциальный охват аудитории в кинотеатрах составил внушительные 17,6 млн человек. Это лучший показатель для зарубежного кино в 2021 году. На YouTube у трех роликов картины накопилось 1,2 млн просмотров (соответственно, на троих у них 2 754 лайка и 134 дизлайка). А на «КиноПоиске» самый востребованный ролик был просмотрен 52 514 раз.

Другим голливудским релизом на дате станет фильм ужасов ПИЛА: СПИРАЛЬ. Картина не может похвастаться большим количеством хардлоков трейлера – ролик, по нашим данным, был прикреплен лишь к одному проекту – ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ, выходившему незадолго до введения локдауна в нашей стране. Охват аудитории составил менее 100 тыс. человек. Зато на YouTube три ролика картины в совокупности набрали более 3,6 млн просмотров (20 100 лайков и 675 дизлайков). В то время как на «КиноПоиске» наиболее популярный ролик получил 53 545 просмотров.

У ролика триллера с Анджелиной Джоли в главной роли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ, по нашим данным, не было хардлоков в кинотеатрах. При этом на YouTube показатели просмотров у трейлера проекта очень неплохие – более 2,4 млн просмотров на трех разных каналах (3 111 лайков и всего 100 дизлайков). К этому можно добавить 10 129 просмотров дублированного ролика на «КиноПоиске».

Кроме того, сейчас стартует несколько российских картин, причем в обеих сыграл актер Алексей Серебряков. Во-первых, это ИВАНОВО СЧАСТЬЕ, ролик которого крепился в кинотеатрах к фильмам БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ и ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ. За счет этого трейлер проекта в кинозалах могли увидеть более 72 тыс. зрителей. На YouTube опубликованный на трех различных каналах ролик фильма получил 10 847 просмотров (432 лайка и 5 дизлайков). Что интересно, на «КиноПоиске» у трейлера больше просмотров – 16 583.

Еще одним новым фильмом в прокате с участием Алексея Серебрякова станет картина СКАЖИ ЕЙ, у которой, по нашим данным, хардлоков в кинотеатрах не было. Три ролика драмы на YouTube накопили в общей сложности 25 436 просмотров (286 лайков и 14 дизлайков), а на «КиноПоиске» трейлер просмотрели 15 341 раз.

11.05.2021 Автор: Дмитрий Некрасов