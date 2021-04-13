Трейлеры новинок: охват «Чернобыля» в кинотеатрах превысил 15,4 млн человек

В предстоящий уикенд на экраны выйдут большой российский фильм и небольшая отечественная анимация. Также публику порадуют несколько жанровых проектов. В этот раз будем анализировать показатели трейлеров картин ЧЕРНОБЫЛЬ (CP), ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG), ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP) и ОТ ВИНТА 2 (PRD).

Первый трейлер фильма-катастрофы Данилы Козловского ЧЕРНОБЫЛЬ начал свой путь в кинотеатрах еще в ноябре 2019 года, с картины МИДУЭЙ. Тогда ожидалось, что лента выйдет в прокат в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы. Зато за эти полтора года ролик новинки демонстрировался перед такими хитами, как ДОСТАТЬ НОЖИ, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, ОГОНЬ, БАТЯ и ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Всего трейлер был прихардлочен к 12 релизам, что дало общий потенциальный охват аудитории в 11,5 млн человек.

К этому можно прибавить 3,9 млн просмотров трех роликов проекта на YouTube (в совокупности они дали 16 100 «лайков» и 20 700 «дизлайков») и более 160 тысяч просмотров также трех трейлеров на «КиноПоиске».

Ролик криминального экшн-триллера ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ шел хардлоком к таким проектам, как МАВРИТАНЕЦ, ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА, ТРАФИК, ОБОРОТЕНЬ и В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. В итоге в кинотеатрах его могли увидеть как минимум 383 тысячи человек. На YouTube три трейлера фильма в совокупности набрали более 1,9 млн просмотров (11 тысяч «лайков» и 199 «дизлайков»), а на «КиноПоиске» – 89 тысяч.

Трейлер хоррора ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ, по нашим данным, был прикреплен лишь к недавнему фильму УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА. Соответственно, охват аудитории в кинотеатрах у него составил лишь 48 тысяч человек. На YouTube ролик новинки, опубликованный на трех различных каналах, в общей сложности принес 77 248 просмотров (1931 «лайк» и 406 «дизлайков»), а на «КиноПоиске» дублированный трейлер картины просмотрен 2394 раза.

Анимационный проект ОТ ВИНТА 2 в кинотеатрах начал рекламироваться перед сеансами еще год назад. Причем ролики мультфильма демонстрировались перед разножанровыми проектами дистрибьютора ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ, ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ, АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА, БИЛЛ И ТЕД, СТРАНА ГРЕЗ, ИСХОД и другими. Всего хардлоком трейлер новинки шел к 18-ти релизам. В совокупности это дало охват в 734 тысячи зрителей. На YouTube три ролика проекта были просмотрены более 1 млн раз (1193 «лайка» и 2446 «дизлайков»), а на «КиноПоиске» – 4381 раз.

Что касается стартующего на этой неделе первого фильма из трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, то, судя по нашим данным, хардлоков у проекта в кинотеатрах не было, а на YouTube опубликован один трейлер сразу ко всем трем частям. На официальном канале WB Russia его посмотрели 190 тысяч раз (2400 «лайков» и 72 «дизлайка»).

13.04.2021 Автор: Дмитрий Некрасов