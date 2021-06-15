Трейлеры новинок уикенда: офлайн – за «Лукой», онлайн – за «Телохранителем жены киллера»

Несмотря на угрозу введения новых ограничительных мер, российский кинопрокат продолжает работать, и ближайшая неделя для него должна стать глотком свежего воздуха за счет сразу двух крупных зарубежных премьер. Рассмотрим показатели трейлеров картин ЛУКА (WDS), ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG), ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP) и СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (CP).

Главным релизом новой недели должен стать анимационный проект студии Pixar ЛУКА. По нашим данным, трейлер мультфильма был прикреплен ко всем последним крупным диснеевским релизам, а именно: РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР и КРУЭЛЛА. За счет этого общий потенциальный охват аудитории в кинотеатрах составил 5,1 млн человек. На YouTube три ролика анимационного релиза об итальянском мальчике набрали в совокупности 3,4 млн просмотров (на троих у них 40 100 лайков и 3 657 дизлайков). А на «КиноПоиске» наиболее популярный трейлер был просмотрен 9 511 раз.

Ролики экшн-комедии ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА шли хардлоком всего к двум проектам: АНГЕЛ МЕСТИ и ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ. В кинотеатрах их могли увидеть лишь 20 тыс. человек. Зато на YouTube у новинки намного более впечатляющие показатели: 8,8 млн просмотров у трех роликов, опубликованных на канале прокатчика Megogo Distribution (14 341 лайк и 291 дизлайк). Самый популярный трейлер картины на «КиноПоиске» получил 43 340 просмотров.

Также к двум проектам крепился трейлер мистического хоррора ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН. Его ролик можно было увидеть перед сеансами фильмов СОПРОТИВЛЕНИЕ и СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС, что дало охват в 68 тыс. зрителей в кинотеатрах. На YouTube опубликованный на трех разных каналах трейлер накопил 272 тыс. просмотров (5 266 лайков и 591 дизлайк). На «КиноПоиске» у него 2 440 просмотров.

Трейлер отечественной комедии СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ может похвастаться хардлоком к проектам ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО и ТИХОЕ МЕСТО 2. Это дало ему общий охват аудитории в кинотеатрах в 2 млн человек. Однако на YouTube у картины более скромные цифры: всего 90 тыс. просмотров у ролика на трех разных каналах (674 лайка и 742 дизлайка). На «КиноПоиске» трейлер и вовсе посмотрели лишь 787 раз.

15.06.2021 Автор: Дмитрий Некрасов