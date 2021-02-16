Трейлеры новинок уикенда: «Конька-Горбунка» увидели больше 21 млн человек

БК запускает новую рубрику на сайте – «Обзор трейлеров новинок уикенда». Каждый вторник мы будем анализировать показатели роликов выходящих в прокат картин. Данные актуальны на 15:00 вторника. В этот раз рассмотрим трейлеры проектов КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR), СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS), АФЕРИСТКА (VLG), МАВРИТАНЕЦ (MG) и РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF).

Главной новинкой предстоящего уикенда должная стать отечественная сказка КОНЕК-ГОРБУНОК. У картины внушительный, но при этом сильно растянутый во времени трейлеринг. Первый ролик проекта зрители в кинотеатрах увидели вместе с мультфильмом ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА, вышедшим еще в конце 2018 года. Всего трейлер новинки, по нашим данным, был прикреплен к 18 релизам, среди которых Т-34, ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Потенциальный общий охват аудитории составил 21,4 млн человек. Это меньше, чем было у ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (33,7 млн), но больше, чем у ИЗЛОМА ВРЕМЕНИ (15,8 млн) и ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА (11,6 млн). Самый популярный ролик КОНЬКА на YouTube набрал 1,4 млн просмотров (3,4 тыс. лайков, 468 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 47 346 просмотров.

Вторым по кассовому потенциалу на уикенде идет еще один отечественный проект – комедия СПАСИТЕ КОЛЮ! По картине с Дмитрием Нагиевым отсутствуют данные о трейлеринге в кинотеатрах. На YouTube самый востребованный ролик фильма набрал 642 тыс. просмотров (9,8 тыс. лайков, 558 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 22 742.

Криминальная комедия АФЕРИСТКА стартует в пятницу, 19 февраля. Ролик фильма с Розамунд Пайк и Питером Динклейджем был прикреплен к таким проектам дистрибьютора «Вольга», как ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ; ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА и ЗАСТУПНИК. Общий охват составил 156 тыс. зрителей. На YouTube у трейлера новинки 409 тыс. просмотров (9,9 тыс. лайков, 397 дизлайков), а на «КиноПоиске» его посмотрели 10 652 раза.

Ролик триллера со звездным актерским составом МАВРИТАНЕЦ был прикреплен к фильмам АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА и СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ. В кинотеатрах трейлер могли увидеть около 100 тыс. человек. У самого популярного ролика проекта на YouTube – 475 тыс. просмотров (14 тыс. лайков, 440 дизлайков), на «КиноПоиске» – 8 035.

Также к двум фильмам крепился трейлер криминальной комедии с Мадсом Миккельсеном РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ – это картины ЕЩЕ ПО ОДНОЙ и С ДНЕМ СМЕРТИ. Общий охват аудитории ролика в кинотеатрах составил 376 тыс. человек. На YouTube трейлер новинки посмотрели максимально 368 тыс. раз (11 тыс. лайков и 203 дизлайка), на «КиноПоиске» – 7 652 раза.

16.02.2021 Автор: Дмитрий Некрасов