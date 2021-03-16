Аналитика


Трейлеры новинок уикенда: охват «Пальмы» в кинотеатрах составил 15,4 млн человек

У других новинок гораздо более скромные результаты

После небольшого постпраздничного затишья кинотеатры смогут порадовать зрителей большим количеством новинок. Причем львиная доля придется на релизы для семейной аудитории. Рассмотрим трейлеры фильмов ПАЛЬМА (CP), НИКТО (UPI); ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR); АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG), ОБОРОТЕНЬ (MG), ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА (EXP) и ИГРЫ ШПИОНОВ (BN).

Основным релизом предстоящего уикенда должна стать отечественная драма ПАЛЬМА. Картина может похвастаться внушительным трейлерингом. По нашим данным, в кинотеатрах ролик фильма крепился к 12 проектам, самыми заметными из которых стали СОНИК В КИНО, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, ОГОНЬ, а также недавние и еще идущие в прокате КОНЕК-ГОРБУНОК, БАТЯ и ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. В общей сложности охват аудитории составил 15,4 млн человек. На YouTube самый популярный ролик проекта получил 831 тыс. просмотров (521 лайк и 31 дизлайк), а на «КиноПоиске» – 17,5 тыс.

Экшн-триллер НИКТО, по нашим данным, не получил хардлоков в кинотеатрах. Зато у трейлеров картины все хорошо с просмотрами на YouTube. Самый популярный ролик получил 1,6 млн просмотров (367 лайков и 8 дизлайков), другой трейлер был просмотрен 1,1 млн раз. На «КиноПоиске» же у наиболее востребованного ролика накопилось 42 тыс. просмотров.

С 18 марта выходит сразу несколько представителей независимой анимации. Первым из них должен стать отечественный ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ. Трейлер мультфильма шел хардлоком к проектам БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ, КОНЕК-ГОРБУНОК и РАШН ЮГ. В результате в кинотеатрах его могли увидеть 4,3 млн зрителей. На YouTube-канале прокатчика финальный трейлер новинки посмотрели более 1,3 млн раз (269 лайков и 12 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 2730 раз.

Еще одним новым анимационным проектом с четверга станет АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ. Дистрибьютор «Вольга» снабдил роликом мультфильма четыре своих релиза: ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ, ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ и ДЕНЬ КУРКА. Благодаря этому потенциальный охват аудитории трейлера в кинотеатрах составил около 900 тыс. человек. Почти столько же, около 807 тыс. просмотров, ролик получил на YouTube-канале прокатчика (128 лайков и 39 дизлайков). На «КиноПоиске» же больше всего просмотров у нелокализованного ролика (26,4 тыс.), в то время как дублированный посмотрели всего 3 442 раза.

Также в прокат выходит две хоррор-новинки. Трейлер фильма ОБОРОТЕНЬ был прикреплен к восьми релизам: ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ, ОХОТА НА САНТУ, ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ, АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА, СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ, ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН, ВОЗДУШНЫЙ БОЙ и РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА. В кинозалах различные ролики проекта могли увидеть 405 тыс. человек. На YouTube самый популярный трейлер получил 718 тыс. просмотров (3 лайка и ни одного дизлайка), а на «КиноПоиске» – 11 тыс.

Ролик картины ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА шел хардлоком лишь к одному проекту – РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА. В результате охват аудитории трейлера составил пока лишь 23 тыс. человек. Что касается YouTube, здесь наиболее востребованный ролик был просмотрен 99 тыс. раз (2,2 тыс. лайков и 231 дизлайк). На «КиноПоиске» же у дублированного трейлера 4 316 просмотров.

Кроме того, с четверга стартует триллер ИГРЫ ШПИОНОВ с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. У картины не был замечен трейлеринг в кинотеатрах, а на YouTube самый популярный ролик получил 156 тыс. просмотров (3 тыс. лайков и 150 дизлайков). Еще 2 934 просмотров у дублированного трейлера фильма на «КиноПоиске».

16.03.2021 Автор: Дмитрий Некрасов

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