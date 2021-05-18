Трейлеры новинок уикенда: ролики «Форсажа 9» в кинотеатрах увидели больше 7,3 млн человек

Предстоящий уикенд должен полноценно открыть сезон блокбастеров, который не сумел начаться с прошлой недели. При это из-за старта нового фильма знаменитой «гоночной» франшизы набор релизов оказался очень ограниченным. В этот раз рассмотрим трейлеры лишь трех проектов: ФОРСАЖ 9, СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (оба – UPI) и ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR).

Трейлеры девятой части франшизы ФОРСАЖ начали свой путь в кинотеатрах еще весной прошлого года. В итоге ролики прикреплялись к таким картинам, как ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА, МОРТАЛ КОМБАТ, а также ко всем частям ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ. За счет этого потенциальный общий охват аудитории релиза в кинозалах составил 7,3 млн человек.

На YouTube первый трейлер фильма тоже появился около года назад. Всего три самых популярных ролика проекта, опубликованные на различных каналах, набрали 20,7 млн просмотров (на троих у них 262 тыс. лайков и 23,2 тыс. дизлайков). А на «КиноПоиске» наиболее востребованный ролик был просмотрен более 1,2 млн раз.

У мультфильма СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ, по нашим данным, не было хардлоков трейлера в кинотеатрах. На YouTube три ролика анимационного проекта в общей сложности накопили 1,6 млн просмотров (3 360 лайков и 1 628 дизлайков), в то время как на «КиноПоиске» дублированный трейлер получил 6 593 просмотра.

Также, по нашим данным, не было хардлоков у трейлера аниме-проекта ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ». Три ролика новинки, появившиеся на разных YouTube-каналах, получили 875 тыс. просмотров (28 100 лайков и 337 дизлайков). На «КиноПоиске» дублированный трейлер картины посмотрели 36 042 раза.

18.05.2021 Автор: Дмитрий Некрасов