Трейлеры новинок: «Гнев человеческий» лидирует на YouTube, но не по охвату в кинотеатрах

На новом уикенде с 22 апреля в российском прокате вновь будет доминировать зарубежное кино. В этот раз рассмотрим трейлеры фильмов ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG), ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ (CRP), ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (NKI), НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR) и ВЕЛИКИЙ (EXP).

Ведущим релизом на дате должен стать новый фильм Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Данных по хардлокам картины в кинотеатрах в распоряжении БК нет, тем более что ролик стал доступен лишь за месяц до старта. Зато на YouTube у него отличные показатели. В совокупности три ролика дали 4,4 млн просмотров (95,5 тыс. лайков и 1 115 дизлайков). А на «КиноПоиске» самый востребованный дублированный трейлер посмотрели 98 246 раз.

Ролик отечественной комедии ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ начал свое шествие по кинотеатрам еще в октябре прошлого года. Всего трейлер картины был прикреплен к восьми фильмам: ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА, ЦОЙ, БЕГ, ДЕНЬ ГОРОДА, ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ, LOVE, БЫВШАЯ и БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Общий потенциальный охват аудитории составил 1,6 млн человек. На YouTube три ролика фильма в общей сложности набрали 395 тыс. просмотров (1 244 лайка и 3 315 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 4 053 просмотра.

Различные трейлеры фантастической картины ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР крепились в кинотеатрах к фильмам ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ и ГИПОСОМНИЯ. Таким образом, увидеть ролики могли более 107 тыс. человек. К этому можно добавить 975 просмотров трех трейлеров на YouTube (7 269 лайков и 557 дизлайков) и более 12 тыс. – на «КиноПоиске».

По ролику хоррора НЕЧЕСТИВЫЕ также нет данных о кинотеатральных хардлоках. На YouTube два трейлера картины были просмотрены в общей сложности 66 тыс. раз (2 067 лайков и 95 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 4 083 раза.

А вот у трейлера драмы ВЕЛИКИЙ с Джонни Деппом прикрепления в кинотеатрах оказались довольно обширными. Ролик проекта шел хардлоком к 13 проектам: КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ, ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ, ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА, ДИКАЯ ПАРОЧКА, ВОЗДУШНЫЙ БОЙ, РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА, ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА, УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА, УРОКИ ФАРСИ, МИНАРИ, МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ, ОТЕЦ. Охват аудитории составил более 753 тыс. зрителей. На YouTube два ролика картины получили 843 тыс. просмотров (25 700 лайков и 331 дизлайк), в то время как на «КиноПоиске» – 19 тыс. просмотров.

20.04.2021 Автор: Дмитрий Некрасов