Аналитика


Трейлеры новинок уикенда: лучшие показатели у «Бендера», но «Ледяной драйв» не отстает

Хорошие цифры просмотров в Сети и у комедии «Проклятый чиновник»

Ближайший уикенд снова обойдется без зарубежных блокбастеров, зато отечественных премьер будет сразу несколько. В этот раз будет анализировать показатели трейлеров фильмов БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP), ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP), ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (VLG) и РОК ДОГ 2 (MG).

Трейлер российского приключенческого фильма БЕНДЕР: НАЧАЛО, который станет первой частью дилогии, успел прикрепиться к выходившему недавно хоррору ТИХОЕ МЕСТО 2. В результате общий потенциальный охват аудитории у проекта превысил 1,4 млн человек в кинотеатрах. На YouTube опубликованный на трех различных каналах ролик картины с Сергеем Безруковым в главной роли накопил 1,1 млн просмотров (4 015 лайков и 2 534 дизлайка). А на «КиноПоиске» трейлер посмотрели 10 230 раз.

Другой отечественный релиз на дате, комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК, тоже успел прихардлочиться к одной из недавних премьер – а именно к военной картине КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. Таким образом, в кинотеатрах трейлер новинки могли увидеть более 32 тыс. зрителей. На трех разных YouTube-каналах ролик фильма заполучил 977 тыс. просмотров (3 321 лайк и 254 дизлайка). В то время как на «КиноПоиске» его посмотрели 3 894 раза.

У трейлера нового боевика с Лиамом Нисоном ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ, по нашим данным, не было хардлоков в кинотеатрах. Зато на YouTube ролик посмотрели более 1,2 млн раз на трех разных каналах (всего у них 11 791 лайк и 240 дизлайков). К этому можно добавить 15 385 просмотров дублированного трейлера на «КиноПоиске».

Наконец, ролик анимационного проекта РОК ДОГ 2 был прикреплен к релизам 4 САПОГА И БАРСУК и СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! Это дале ему кинотеатральный охват в 114 тыс. человек. На YouTube у трех роликов мультфильма вышло более 605 тыс. просмотров (2 421 лайк и 261 дизлайк). А на «КиноПоиске» один дублированный трейлер посмотрели 2 926 раз.

22.06.2021 Автор: Дмитрий Некрасов

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