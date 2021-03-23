Трейлеры новинок уикенда: ролик «Годзиллы против Конга» на YouTube набрал 8,8 млн просмотров

Предстоящий уикенд будет не столь насыщен новинками, как предыдущие. Зато после небольшого перерыва в прокат выйдет большой голливудский блокбастер. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI), ПОСТУПЬ ХАОСА (CP), ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ (WP), АЯ И ВЕДЬМА (NKI, RUR) и ГИПОСОМНИЯ (RR).

Лидером нового уикенда должен стать монструозный экшн ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. По нашим данным, у картины не замечены хардлоки к другим фильмам в кинотеатрах. Зато на YouTube самый популярный ролик проекта набрал 8,8 млн просмотров (42 тыс. лайков, 1,8 тыс. дизлайков), а на «КиноПоиске» – внушительные для данного портала 106 тыс.

Трейлеры фантастической картины ПОСТУПЬ ХАОСА, по нашим данным, были прикреплены к фильмам БАТЯ и ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. В результате в кинотеатрах их могли увидеть по меньшей мере 2,8 млн человек. В то же время на YouTube основной трейлер новинки набрал 2,6 млн просмотров (577 лайков и 48 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 24 тыс.

У остальных новинок уикенда более скромные показатели. Например, ролик романтической комедии ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ шел хардлоком к двум релизам прокатчика: АСТРАЛ. ОНЛАЙН и СУПЕРНОВА. Общий потенциальный охват аудитории составил 58 тыс. зрителей. К этому можно прибавить 72 тыс. просмотров трейлера на YouTube (3,2 тыс. лайков и 130 дизлайков) и 2 тыс. – на «КиноПоиске».

Трейлер нового мультфильма студии «Гибли» АЯ И ВЕДЬМА в кинотеатрах шел перед картинами ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ, ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ и НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ. Ролик там могли увидеть около 34 тыс. человек. На YouTube самый востребованный трейлер анимации посмотрели 79 тыс. раз (3,8 тыс. лайков и 125 дизлайков), а на «КиноПоиске» – 3 716 раз.

Ролик немецкого триллера ГИПОСОМНИЯ был прихардлочен к фильму УИДЖА. ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО, за счет чего в кинотеатрах его могли увидеть 21 тыс. зрителей. При этом на YouTube у самого популярного трейлера картины 112 тыс. просмотров (2,9 тыс. лайков и 119 дизлайков), а на «КиноПоиске» – лишь 623 просмотра.

23.03.2021 Автор: Дмитрий Некрасов