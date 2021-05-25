Трейлеры новинок уикенда: лучшие показатели у «Ассасина»

Предстоящий уикенд охарактеризуется отсутствием крупных новинок, поскольку прокатчики-мейджоры не рискнули выйти на второй неделе ФОРСАЖА 9. В этот раз рассмотрим трейлеры фильмов АССАСИН: БИТВА МИРОВ (MG), СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС (EXP), ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ (PRD) и ИЧЧИ (CPF).

Наиболее востребованным релизом из новинок должен стать китайский фэнтези-проект АССАСИН: БИТВА МИРОВ. Трейлер фильма был прикреплен к таким картинам, как КИНОТЕАТР КОШМАРОВ, ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ, АНГЕЛ МЕСТИ и ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ. В результате общий потенциальный охват аудитории в кинотеатрах составил 143 тыс. человек. На YouTube опубликованный на трех различных каналах ролик фильма набрал в общей сложности 2,4 млн просмотров (на троих у них 19 729 лайков и 2108 дизлайков), а на «КиноПоиске» дублированный трейлер был просмотрен 30 527 раз.

Ролик фильма ужасов СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС в кинотеатрах демонстрировался перед сеансами картин ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ, ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ и СОПРОТИВЛЕНИЕ. В итоге его могли увидеть более 150 тыс. зрителей. К этому можно прибавить 253 тыс. просмотров трейлера на трех разных YouTube-каналах (1 610 лайков и 358 дизлайков), а также 2 685 просмотров на «КиноПоиске».

Трейлер драмы ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ шел хардлоком к фильмам АСЯ и ЛЕС САМОУБИЙЦ. Потенциальный охват аудитории составил всего около 18 тыс. зрителей. На YouTube три ролика новинки получили 96 тыс. просмотров (1 833 лайков и 736 дизлайков). А на «КиноПоиске» дублированный трейлер фильма посмотрели 1 494 раза.

У ролика якутского фильма ужасов ИЧЧИ, по нашим данным, не было хардлоков, поэтому отследить его судьбу в кинотеатрах не удалось. При этом на YouTube опубликованный на трех различных каналах трейлер картины посмотрели более 137 тыс. раз (2 319 лайков и 597 дизлайков). А на «КиноПоиске» два ролика набрали 5 785 просмотров.

25.05.2021 Автор: Дмитрий Некрасов